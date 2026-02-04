Quique Serra fusiona merengue y house latino en 'Mueveló', su nueva propuesta musical

El productor y DJtinerfeño Quique Serra da la bienvenida al Carnaval con su nuevo tema, Mueveló, que verá la luz este viernes 6 de febrero y con el que invita al público a conquistar la pista de baile. El latin tech house y el house latino protagonizan esta nueva propuesta que presenta una identidad sonora muy marca y que invita varias generaciones a compartir la experiencia de manera colectiva. Con claras referencias al merengue de los años noventa, Serra reinterpreta estas notas en clave electrónica actual.

El proceso creativo de este tema nace de la experiencia cotidiana de Quique Serra como selector y comunicador musical. Desde hace años se encuentra al frente del programa Electronic Weekend Dance, en el que el artista recibe semanalmente decenas de producciones de tech house con influencias latinas, lo que despertó su curiosidad. "A los DJ siempre nos interesa encontrar ritmos nuevos, y a la música latina le sobra groove gracias a sus percusiones", explica el músico, quien comenzó así a introducir este tipo de tracks en sus sets y a reservarles un espacio propio en las sesiones grabadas y disponibles en su canal de Youtube.

'La Catirita'

El detonante definitivo llegó de forma casi accidental, cuando escuchó a un familiar tararear La Catirita, un clásico popularizado en la década de 1990 por la Orquesta Caracas & Latin Brothers. La mezcla improvisada de ese recuerdo con un tema house durante un directo le confirmó que había un territorio por explorar. Más tarde, ya en pleno trabajo de estudio para una producción vinculada al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Serra actualizó su banco de sonidos y descubrió grabaciones de tambor afro-venezolano, además de metales propios del merengue clásico. "Pensé '¿y por qué no?’ y me lancé a mezclarlo todo", recuerda el productor, quien define Mueveló como una "suma intuitiva de influencias y vivencias".

De este modo, el artista reconoce que el tema posee un "espíritu de carnaval canario" evidente. Su salida en pleno mes de febrero refuerza ese carácter festivo y callejero, alineado con una época del año en la que el baile, la música y la celebración ocupan el espacio público. En ese sentido, Mueveló funciona casi como una banda sonora natural para clubs, fiestas y entornos abiertos.

Identidad

Más allá de su vocación bailable, el nuevo sencillo también incorpora una dimensión identitaria. La inclusión de elementos afro-venezolanos dialoga directamente con la realidad cultural de Tenerife, marcada desde hace décadas por los vínculos migratorios y familiares con Venezuela. Quique Serra ha decidido integrar estos referentes como una forma de honestidad creativa. "Como productor tengo que enseñar al mundo de qué estoy hecho y cómo veo la vida desde las Islas. Hacer otra cosa sería mentir", afirma, reivindicando el mestizaje como una constante histórica tanto de la música electrónica como de las culturas urbanas.

El lanzamiento de Mueveló llega, además, en un momento de madurez profesional para Quique Serra. Tras doce años al frente de su proyecto artístico y una vida entera vinculada a la música, el productor reconoce haber adoptado una mirada más serena frente a la industria. El éxito reciente de Oye Papi, cuyo remix de Ray Castellano alcanzó el top 10 de ventas en Traxsource, o su próxima actuación en el Granca Live Fest el 4 de julio, conviven con una filosofía centrada en el disfrute y la transmisión de felicidad. "Soy realmente feliz creando música, mezclando sesiones y compartiendo la experiencia con personas que la sienten igual", resume. En ese equilibrio entre pista de baile, memoria cultural y disfrute personal se sitúa su nueva tema, que no solo invita a moverse, sino que también refleja una manera de entender la música como espacio común, vivo y en constante transformación.