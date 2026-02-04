El Premio Planeta, Máximo Huerta, Pablo Rivero aterrizan en Tenerife con sus nuevas novelas

Ya se está convirtiendo en una tradición. El ganador del Premio Planeta, Juan del Val, visita Tenerife y recalará en el Teatro El Sauzal el próximo miércoles 25 de febrero. La cita será la as 19:00 horas y estará acompañado por la también finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas. Así, los galardonados vuelven a unirse en esta ocasión, después de que el año pasado protagonizaran algunas presentaciones juntos. Sin embargo, este año, será una de las pocas ocasiones en las que se les pueda ver juntos.

El Teatro El Sauzal se convierte, desde hace cuatro años, en el epicentro de la literatura con la llegada de los ganadores del Premio Planeta. A lo largo de este tiempo ya han visitado este enclave cultural galardonados como Luz Gabás (Lejos de Luisiana) y Cristina Campos (Historias de mujeres casadas); Sónsoles Ónega (Las hijas de la criada) y Alfonso Goizueta (La sangre del padre); y el año pasado Paloma Sánchez-Garnica (Victoria) y Beatriz Serrano (Fuego en la garganta).

El ganador del Premio Planeta llega a Tenerife para presentar su novela Vera, una historia de amor, mientras que la finalista Ángela Banzas hará lo propio con Cuando el viento hable.

Más allá del Planeta

Pero estos no serán los únicos escritores que aterricen en el norte de Tenerife en las próximas semanas. Dos días más tarde, el día 27, Máximo Huerta presentará su nueva novela, también a las 19:00 horas, Mamá está dormida, que salió publicada hace tan solo una semana y en la que propone un viaje familiar por las montañas navarras.

Máximo Huerta con su nueva novela. / Europa Press

Este festival literario continúa el jueves 5 de marzo, también a las 19:00 horas, con el actor y escritor Pablo Rivero, quien acaba de publicar La canguro. En esta ocasión, el encuentro será en la Librería El Barco de Papel, en el Sauzal, comercio encargado de promover todas estas presentaciones literarias.