La isla da un nuevo paso hacia el consumo sostenible con la llegada de USA DEPOT, elprimer espacio especializado en venta de ropa de segunda mano al peso en Tenerife. Ubicado en el corazón del Polígono Industrial de Las Chafiras (Calle Daniel Feo Feo 11 ), USA DEPOT introduce un modelo de compra innovador, accesible y en plena sintonía con las tendencias mundiales de economía circular.

La marca nace de la experiencia y visión empresarial detrás de La Cerámica al Peso, el exitoso concepto comercial que revolucionó el sector de las vajillas y la decoración en Canarias. Hoy, los mismos creadores vuelven a romper moldes trasladando la filosofía“ paga solo lo que realmente necesitas” al sector textil.

Un concepto que transforma la forma de comprar moda

En USA DEPOT, los clientes eligen libremente sus prendas y pagan únicamente por el peso total de su selección. No hay etiquetas por marca, ni precios por prenda; solo el valor real del material adquirido.El resultado: estilo accesible, precios competitivos y libertad total de elección.

La tienda contará con amplias zonas de exposición organizadas, con ropa cuidadosamente seleccionada para garantizar calidad y durabilidad. Desde piezas vintage o deportivas estadounidenses hasta moda urbana de tendencia, denim, sudaderas, camisas y accesorios, cada visita se convierte en una experiencia de búsqueda y descubrimiento.

“La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife” / El Día

Moda sostenible y responsabilidad social

La industria textil es una de las más contaminantes del planeta y genera millones de toneladas de residuos al año. Apostar por prendas reutilizadas no solo reduce la huella ambiental, sino que prolonga la vida útil de artículos en perfecto estado.

Con USA DEPOT, Tenerife se suma a la corriente internacional de moda circular, proporcionando una alternativa económica y ecológica frente al consumo tradicional.

Este modelo promueve la reutilización, disminuye la presión sobre la producción industrial y acerca a los ciudadanos herramientas reales para un estilo de vida sostenible.

De los creadores de La Cerámica al Peso: innovación al servicio del consumidor

La propuesta de USA DEPOT no surge de forma improvisada. Viene respaldada por el éxito comercial y la aceptación social de La Cerámica al Peso, un proyecto pionero que demostró que los consumidores buscan cada vez más formatos de compra inteligentes, transparentes y rentables.

“Queríamos aplicar nuestra filosofía de precio justo a un sector que necesita un cambio urgente.La moda al peso democratiza el acceso, reduce el desperdicio y convierte al cliente en protagonista”, explica la dirección de USA DEPOT.

“No se trata solo de vender prendas; es una invitación a consumir con conciencia y estilo.”

Apertura con promociones y sorpresas

La inauguración será el jueves 5 de febrero y vendrá acompañada de regalos para los 50 primeros por compras superiores a 20€, tanto jueves como viernes y sábado.

El evento de apertura invitará tanto a consumidores habituales como a curiosos, influencers, amantes de la moda, familias y coleccionistas que desean encontrar prendas únicas.

Información de apertura

📍 Ubicación: Calle Daniel Feo Feo 11, Poligono Las Chafiras, Tenerife

🕰️Horario: Lunes a sábado 10:00 a 20:00

🔗 Redes sociales oficiales: @usadepot_shop