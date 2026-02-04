Los enfermos de cáncer piden más atención en salud mental

Cerca de 800 personas escuchan a diario en España la palabra «cáncer». Hace seis meses Nayra Moreno recibió su diagnóstico. La enfermedad se detectó en un estadio temprano y con buen pronóstico, por eso sostiene que hoy puede estar «bien y superándolo» con tratamiento, y ser una de las voces de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para reivindicar que la humanización y la salud mental pasen a ocupar un lugar central en la atención oncológica.

Según la AECC, humanizar la atención significa «integra el bienestar psicológico y social como parte estructural del cuidado», no solo como servicios complementarios que reciben los pacientes, sino como parte de la cartera que debe potenciarse desde los centros asistenciales. La entidad en Canarias dirigió su manifiesto del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemoró ayer en la calle Triana, para «poner en el centro del sistema al paciente y a su familia», y prestarles atención psicológica, para que la enfermedad no merme su salud mental.

En 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer con presencia en Canarias atendió a un total de 5.553 personas, de las cuales el 70% fueron pacientes (3.929) y el 30% restante a familiares (1.623). El diagnóstico de cáncer suele llevar aparejado procesos prolongados, decisiones complejas y llega a afectar a la vida personal, familiar, social y laboral, por lo que se necesitan apoyos múltiples que garanticen una buena atención a la salud mental. «La atención psicológica fue determinante en mi proceso, al igual que servicios como la fisioterapia y la nutrición, que considero imprescindibles para la recuperación integral de cualquier persona que atraviesa esta enfermedad», señaló Moreno.

La paciente se dirigió al sistema sanitario para «humanizarlo» con políticas que no dejen caer la salud mental de los pacientes oncológicos: «Hay muchas personas que tienen situaciones más graves, que por ejemplo les impide trabajar o levantarse de la cama». Por eso reclama una «atención integral», que no descuide la salud mental. «Necesitamos el apoyo de un psicólogo para controlar la cabeza», y así controlar la incertidumbre, la negación que aparece tras el diagnóstico o el desgaste emocional de lo que se escapa de lo estrictamente biomédico.

Bajo este mismo paraguas incluyó la necesidad de tratamientos de nutrición, fisioterapia y destinar «recursos para la investigación» que permitan seguir avanzando en materia de prevención y tratamientos menos agresivos. Ejemplo de ello es la patología del cáncer de mama, como es su caso, en los que la enfermedad mantiene una tasa de supervivencia a 5 años de 82,8% de forma global, y supera el 99% en las pacientes diagnosticadas con enfermedad exclusivamente en el pecho.

«En la humanización es importante entender que el cáncer, para cada paciente y su entorno es único, es su tumor, y se traduce en unas necesidades concretas», respondió el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Canarias, Pedro Lara, a quien acompañó a su lado durante la lectura del manifiesto en la calle Triana la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, antigua ministra de Sanidad durante la etapa de la pandemia, y una «gran concienciada en la lucha contra el cáncer».

Lara precisó que, para prestar una atención adecuada que tenga como protagonistas a los pacientes se necesita formular preguntas que estudien cada caso, para evaluar qué tratamiento realmente puede recibir o cuáles alterarán mucho su calidad de vida.

Además, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en Canarias, con un ligero incremento de las defunciones entre 2023 y 2024, que aumentó de 4.700 a 4.800. En cuanto a su prevalencia, que es la proporción de personas en una población que tienen una enfermedad, en las Islas la AECC estima que será de 138.051 en un horizonte futuro de tres años.

Durante su intervención, la alcaldesa, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, reconoció la labor de la AECC, a la que definió como «una de las entidades más importantes de España ante una enfermedad de máxima prevalencia», destacando su capacidad para ofrecer esperanza, acompañamiento y mejores condiciones de vida «con el buen hacer de los profesionales sanitarios». «Hay que prevenir y por eso es importante la concienciación en las aulas», destacó.

Tabaquismo

Aunque el cáncer es una enfermedad compleja, en la que en los últimos años se ha desempeñado avances en tratamientos oncológicos, el secreto para la prevención se mantiene en los «hábitos saludables» alejados de las sustancias tóxicas que promueven el tabaquismo u otro tipo de drogas. En datos, el tabaquismo es el principal factor contribuyente a la aparición de nuevos casos de cáncer en el mundo y está asociado al 15,1% de los diagnósticos a escala global, especialmente en patologías de pulmón.

La erradicación del tabaco es uno de los principales caballos de batalla de la Sanidad. En Canarias, logra un singular éxito entre la población joven adulta ya que solo en isleños de 14 a 18 años ha descendido significativamente, con una prevalencia que ha bajado del 25% en el año 2000 a cerca del 8% en 2025, situándose entre las más bajas de España.

«Tenemos, además, un 75% de seguimiento de las señoras que son llamadas a estudios o el cribado de cáncer de colon que queremos que se mejore la respuesta, que está en torno al 40% y debería aumentar, porque si se trata a tiempo los resultado