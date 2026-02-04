Canarias se abona a incumplir la regla de gasto con deuda baja y superávit

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, hizo este jueves en el Parlamento toda una declaración de intenciones: "prefiero incumplir la regla de gasto a dejar desatendidos a los canarios, siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma".

De esta manera, la titular de las arcas autonómicas reconoce implícitamente que, como pasó en el año 2024 y 2025, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que dirige Cristina Herrero, Canarias incumplirá este precepto en 2026, toda vez que "merece la pena destinar recursos a la reconstrucción de La Palma por el volcán y a atender a los menores migrantes no acompañados", dos "gastos excepcionales" que, de haberlos asumido el Estado, no habrían provocado la regla de gasto se incumpliera en los pasados ejercicios.

"Esos gastos extraordinarios no deberían computarse, sobre todo porque Canarias está en superávit y tiene la deuda más baja de toda España y no tiene sentido no poder gastar los ingresos cuando se tiene superávit y baja deuda", insistió.

Foto de archivo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso / Fernando Villar

Disciplina presupuestaria

Por ello, volvió a recordar que "el compromiso con la disciplina presupuestaria es total" en cuanto a equilibrio estructural, capacidad financiera y sostenibilidad, de manera que en 2030 habrá un superávit cercano al medio punto del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago y una deuda del 7%, por lo que hizo un nuevo llamamiento al Ministerio de Hacienda, que pilota la vicepresidenta María Jesús Montero, para que flexibilice la regla de gasto sobre la base de la directiva de la Unión Europea (UE) que España se niega a aplicar.

"No tiene sentido no poder gastar los ingresos cuando se tiene superávit y baja deuda, ya que Europa antes pedía reducir déficit y deuda a toda costa, pero ahora permite una senda de estabilidad a medio plazo que Canarias cumple", insistió.

Enorme irresponsabilidad

Para los dos partidos de la oposición de izquierdas (PSOE y NC-Bc), las tesis de Asián suponen una "enorme irresponsabilidad", ya que la consecuencia de haber incumplido en el año 2024 supone que es que la Comunidad Autónoma tiene que presentar un Plan Económico y Financiero (PEF) que "necesariamente consistirá o en reducir gasto o en aumentar ingresos y que conllevará consecuencias gravosas" para la sanidad, la educación o los servicios sociales", cono denunció el socialista Manuel Hernández.

Por su parte, la 'canarista' Esther González, aseveró que el incumplimiento de la regla de gasto de 2024 obliga a un ajuste de 445 millones de euros en 2026, un recorte que podría ser similar en 2027 si también ha habido incumplimiento en 2025.

Noticias relacionadas

Frente a las críticas, Asián insistió en que "hay que preguntarse qué es lo que pasa cuando todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía, y el propio Estado incumple la regla de gasto".