La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara

La Universidad de La Laguna (ULL) dispondrá de al menos medio centenar de plazas residenciales nuevas, que se ejecutarán gracias a un proyecto modular en el Campus de Guajara. En concreto, se trata de una finca que ha sido expropiada por parte del Ayuntamiento de La Laguna junto a la Facultad de Periodismo, conocida como la Pirámide, y que está dispuesta a ceder a la institución académica para que desarrolle esta propuesta en colaboración con el Gobierno de Canarias, que sería la entidad encargada de financiar la infraestructura. Junto con la construcción de la futura Facultad de Educación –cuya redacción del proyecto acaba de salir a concurso– frente al edificio de Bellas Artes, la ULL cierra de este modo un nuevo polo en el Campus de Guajara y amplía la oferta alojativa para la comunidad universitaria.

La oferta de plazas residenciales en la ULL se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la institución académica, que cada nuevo curso ve cómo aumenta la demanda sin que puedan asumir todas las peticiones, que en ocasiones triplican la oferta. El rector de la ULL, Francisco García, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, mantuvieron una reunión hace unas semanas en la que el Consistorio mostró su interés por ceder el terreno junto a la Pirámide puesto que puede ser destinado a uso universitario y, dentro de esta categoría, albergar también residencias de estudiantes. A esta colaboración se une, además, el Gobierno de Canarias, que hace meses se mostró dispuesto a financiar la creación de nuevas plazas residenciales siempre que se llevaran a cabo a través de un proyecto de viviendas modulares que, en palabras del rector lagunero, responde a «un urbanismo flexible pero con calidad y que incluirá todos los servicios».

Campus modulares

El pasado año, el Gobierno de Canarias llegó a un acuerdo con las dos universidades públicas canarias para diseñar e implementar campus modulares para estudiantes. El objetivo es ofrecer soluciones habitacionales, sobre todo para estudiantes, puesto que para el personal investigador se están buscando alternativas puntuales a través de convenios con otras instituciones, como el Obispado.

La Universidad de La Laguna ya había propuesto ante el Gobierno de Canarias la creación de nuevas plazas residenciales a través de viviendas modulares inspiradas en un Trabajo de Fin de Grado presentado por alumnas de la institución académica el pasado curso. Tras el visto bueno del Ejecutivo regional, el siguiente paso era encontrar suelo disponible para esta iniciativa y la ULL parece que ha encontrado los primeros metros cuadrados idóneos para esta iniciativa.

Obispado

«Lo bueno de esta idea es que se puede ejecutar en poco tiempo, al contrario de lo que sucedería con la construcción desde cero de una residencia de estudiantes al uso», relata el rector lagunero quien hace hincapié en la necesidad de «responder rápido» a la demanda del alumnado. Pero más allá de los estudiantes, la Universidad de La Laguna también necesita disponer de plazas para estancias puntuales de investigadores o doctorandos, y que no superen los tres o cuatro meses. En esos casos, la ULL ha llegado a acuerdos con el Obispado de Tenerife para ceder espacios para usos temporales.

«Esa propuesta nos alivia notablemente porque podemos destinar las plazas que tenemos reservadas para esos casos en nuestras residencias a la oferta habitual y, al liberarlas, ganamos algunas más», reflexiona el rector lagunero quien expresa que el Obispado también se ha mostrado de acuerdo en ceder algunas infraestructuras que se encuentran en desuso en la actualidad. Sin embargo, matiza que se podría disponer de ellas a medio y largo plazo, puesto que precisan de trabajo de rehabilitación: «Necesitamos inversión y, aunque estamos dispuestos a hablarlo, también tendrían que intervenir otras instituciones, como el Ayuntamiento de La Laguna».