Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeDía de CandelariaÁngel Víctor TorresReina Infantil del CarnavalTrasplante de cara
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El IGN registra dos terremotos este viernes en Canarias, uno de ellos sentido
  2. Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
  3. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  4. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  5. Así se celebra hoy la Virgen de Candelaria más allá de Tenerife: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos
  6. Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad
  7. Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
  8. Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros

Canarias lanza un ultimátum a las comunidades que se niegan a acoger menores: "Haremos que se cumpla la ley"

Canarias lanza un ultimátum a las comunidades que se niegan a acoger menores: "Haremos que se cumpla la ley"

El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La infrafinanciación de Canarias 'obliga' al Estado a multiplicar por ocho el Fondo de Compensación

La infrafinanciación de Canarias 'obliga' al Estado a multiplicar por ocho el Fondo de Compensación

La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara

La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara

Canarias reclama una prórroga de dos años y medio para ejecutar fondos europeos de energía

Canarias reclama una prórroga de dos años y medio para ejecutar fondos europeos de energía

La vivienda vacacional en Canarias: uno de cada seis alquileres irregulares en España se encuentra en el Archipiélago

La vivienda vacacional en Canarias: uno de cada seis alquileres irregulares en España se encuentra en el Archipiélago

Los petroleros que blanquean el diésel ruso alteran el GPS para ocultar su ruta

Tracking Pixel Contents