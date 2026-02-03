Canarias reclama una prórroga de dos años y medio para ejecutar fondos europeos de energía

El Gobierno canario y las asociaciones empresariales solicitan al Gobierno central una prórroga de dos años y medio para la ejecución y justificación de las ayudas de los fondos europeos Next Generation relativos a la construcción y despliegue de instalaciones de energías renovables para la generación de electricidad. El plazo finaliza el 30 de junio de 2026 y la petición es que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2028.

En un escrito conjunto del Ejecutivo y de las empresas del ramo admiten que el grado de ejecución y justificación de los fondos es muy bajo por los numerosos problemas que se están encontrando tanto las administraciones públicas como los operadores para ejecutar y justificar la financiación debido a la lejanía e insularidad, la limitación de la mano de obra cualificada y las complicaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y los informes de impacto ambiental.

Renuncias

Como dato se han recibido 163 renuncias de varios programas de subvenciones por un presupuesto cercano a los 20 millones de euros que suponen más de 18,4 megawatios. Por otro lado, más de la mitad de los 500 expedientes activos han solicitado la prórroga por más de 88 millones de euros que equivalen a 73 MW.

El Gobierno canario argumenta que la estrategia “está suponiendo un sobreesfuerzo de gestión de fondos que no están sufriendo otras comunidades autónomas”. El presupuesto gestionado por Canarias en las cuatro convocatorias que se tramitan a nivel estatal es de unos 145 millones de euros, mientras que de la estrategia de energía sostenible las Islas reciben 301,7 millones de euros más, lo que supone un 200% más de fondos, por lo que “no es comprensible que el horizonte temporal de finalización sea el mismo para todos”.