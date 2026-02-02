Vivienda pide retirar de las plataformas 13.726 pisos turísticos ilegales en Canarias

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales, 13.726 de ellos en Canarias -uno de cada seis-, y les ha pedido que retiren sus anuncios. Según ha indicado el departamento que dirige Isabel Rodríguez, se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.

Una vez notificados por el Ministerio, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, según ha subrayado el Ministerio en un comunicado.

Comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que contabiliza el mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872). Tras ella figuran la Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726), Cataluña (13.350) o Madrid (5.893). Por municipios, Madrid es el que cuenta con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344; y le sigue Barcelona (con 5.005 denegadas), según los datos facilitados por el Ministerio.

A continuación se sitúan Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). El Ministerio destaca el caso de la provincia malagueña, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas.

Alquiler turístico

De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (78 %) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22 %) son de alquiler de temporada. El Ministerio destaca la "anomalía" de la Comunidad de Madrid, donde el 83 % de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada (21.978).

Noticias relacionadas

Desde el pasado mes de julio, es obligatorio un código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para poder comercializar en las plataformas los alquileres de corta duración.