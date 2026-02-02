Torres tiende la mano a Clavijo para negociar el 'decreto Canarias' en la próxima legislatura

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró este lunes que el Gobierno de España está dispuesto a dialogar con el Ejecutivo canario sobre el 'decreto Canarias' que prepara el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aunque dejó claro que los únicos compromisos vigentes entre ambas partes son los recogidos en la 'agenda canaria', firmada para la actual legislatura.

Torres se expresó así al ser preguntado por esta cuestión antes de participar en un foro sobre memoria democrática organizado por Prensa Ibérica– LAPROVINCIA /DLP, donde quiso diferenciar con claridad entre el alcance del decreto autonómico y los acuerdos ya suscritos.

Solicitud, no reclamación

“El Gobierno canario puede hacer lo que considere oportuno, pero estamos ante una aprobación que afecta a competencias de otro Gobierno. Desde el punto de vista administrativo, yo lo entiendo como una solicitud, nunca como una reclamación”, señaló en referencia al decreto que el Ejecutivo de Clavijo pretende llevar a un próximo Consejo de Gobierno y que calificó de un documento de amplio alcance.

El ministro insistió en que lo único que puede reclamarse formalmente es el cumplimiento de la 'agenda canaria', firmada para los cuatro años de la presente legislatura. “Eso es lo que obliga a las dos partes que la suscribieron”, recalcó.

“No hacerse trampas”

En este sentido, Torres subrayó que todo aquello que figure en el decreto y esté vinculado a la 'agenda canaria' será atendido por el Gobierno de España. “Nos enteraremos de lo que tenga que ver con la Agenda para solventar esa reclamación. Lo demás no deja de ser una solicitud, y quiero ser muy claro, porque si no estaríamos haciéndonos trampas: cuando alguien firma un acuerdo, tiene que cumplirlo. Y, si no, esas cuestiones deberían haberse incorporado en el documento firmado en 2023”, afirmó.

Añadió que, si lo que se pretende con el decreto es abrir un debate más allá del actual mandato, el Ejecutivo central está dispuesto a hablar. “Si lo que se quiere es que hablemos del periodo 2027-2031, de la próxima legislatura, tendemos la mano desde el punto de vista institucional”, manifestó, mostrándose convencido de que el PSOE volverá a gobernar.

Competencias autonómicas

Por último, en su condición de secretario general del PSOE en Canarias, Torres pidió al presidente autonómico que impulse un decreto centrado en asuntos que sean competencia directa del Gobierno de Canarias. “No entendemos por qué no se han abordado hasta ahora cuestiones importantes para el interés general de los canarios y canarias que son competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico”, concluyó.