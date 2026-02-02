Torres: "Estamos en un momento peligroso, hay que defender la democracia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido que “estamos en el momento más peligroso que hemos vivido en mucho tiempo, por lo que es la hora de ser valientes en defender la democracia”. Torres realizó este llamamiento en el marco de un foro organizado por Editorial Prensa Ibérica en Canarias, editora de los periódicos LA PROVINCIA y El Día, bajo el título 50 años de España y Canarias en Libertad con el patrocinio del Ministerio y la Delegación del Gobierno en Canarias. Torres subrayó que se ciernen amenazas que pretenden terminar con la divulgación de la memoria de la represión del franquismo y los centenares de desaparecidos y asesinatos en la Guerra Civil, por lo que es esencial divulgar los testimonios de los familiares de los que murieron en esa etapa y defender el uso de la palabra frente al de la violencia, el insulto y la descalificación.

El titular de Memoria Democrática detalló los avances que se han producido en Canarias para localizar y recuperar los restos que represaliados del franquismo, poniendo como ejemplos los pozos de Arucas, las fosas de Fuencaliente o la Sima de Jinámar, lugares en los que se seguirá trabajando igual que en otros donde supuestamente hay cuerpos. Torres fue claro y aseguró que “mientras yo sea ministro no van a quedar pozos, fosas o simas en Canarias en las que se sepa que hay cuerpos sin rescatar”.

Mesa redonda

Torres ejerció de maestro de ceremonias para una mesa redonda en la que participaron el historiador Sergio Millares, el arqueólogo Xavier Velasco, el genetista José Pestana y la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas Pino Sosa, en un coloquio moderado por el director del Club La Provincia, Antonio Cacereño. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática recordó que su departamento recorre España con distintos actos de memoria y que en Canarias "no hubo frente de guerra, pero sí una tremenda represión". "Aquí no hubo fosas, pero, por supuesto que hubo Marfea y Pozos del Olvido, donde iban a ejecutar a personas y lanzarlos al fondo de los mismos, y campos de concentración, por tanto, una tremenda represión y creo que es muy importante que todo esto se conozca", ha referido. En este foro, en el que también estuvo presente la nieta del último presidente del Gobierno durante la Segunda República, el canario Juan Negrín, Torres ha aludido a testimonios y personas de Canarias que perdieron a sus seres queridos en los años 1936 y 1937 y que, gracias a la implicación de lo público, han podido recuperar sus restos y darle sepultura, por lo que están en el lugar donde ellos querían que estuvieran". Son represaliados "que lo único que hicieron fue defender la democracia y la libertad", ha recalcado.

Torres aderezó su intervención con testimonios recogidos en los diferentes actos en los que ha participado como en Baleares, con una sentencia que justificaba la tortura y el asesinato de una mujer y su marido por ser sindicalistas; el de una mujer que estuvo llevando flores a su tío a un cementerio militar durante muchos años sin saber que los restos se los habían llevado al Valle de los Caídos ("Nos robaron la vida pero también la muerte”), en Navarra donde no tuvieron en cuentra “que los muertos tienen vivos que tienen memoria” o en Arucas con el testimonio de Pino Sosa: “Todos los desaparecidos del franquismo son mis padres”.

Angel Víctor Torres anunció que el próximo 27 de febrero habrá un acto en el antiguo campo de trabajos forzados de Tefía, en Fuerteventura, para nombrarlo Lugar de Memoria Democrática, ya que en el mismo se recluían a los homosexuales. También está en proceso el expediente del Tempo Masónico de Santa Cruz de Tenerife.