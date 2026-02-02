El Gobierno canario acusa al Estado de montar "bronca" con el 'decreto Canarias' por fines partidistas

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha denunciado este lunes una estrategia de parálisis y “bloqueo” por parte del Estado respecto a los asuntos vitales para el Archipiélago. Según el portavoz, el Ejecutivo central está dilatando la negociación del ‘decreto Canarias’ por intereses partidistas, con el fin de evitar que el Gobierno de Fernando Clavijo pueda presentar logros de gestión ante la ciudadanía y que el PSOE gane puntos de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Cabello acusó, en concreto, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres —a su vez secretario general del PSOE de Canarias— de estar intentando retrasar de forma deliberada la negociación de este decreto: “Me da la sensación de que piensan que cuanto peor le vaya a este Gobierno, mejor le podrá ir en algún momento al Partido Socialista” en los próximos comicios, afirmó tajantemente.

Una herramienta contra la parálisis

El portavoz explicó que el ‘decreto Canarias’ es un documento “vital” para defender los intereses de las Islas, una iniciativa que surgió como una fórmula para superar “la parálisis” y la “bronca política” en el Congreso de los Diputados, que impedían avanzar en los asuntos de interés para Canarias. El verano pasado, cuando Pedro Sánchez veraneaba en Lanzarote, Clavijo le propuso un real decreto específico para Canarias que incluyera materias que ya cuentan con el respaldo tanto del Partido Popular como del PSOE, al estar integradas en la ‘agenda canaria’, el Estatuto de Autonomía o los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023.

Por tanto, el Gobierno regional estima que este documento podría contar con un apoyo de partida de unos 139 votos en el Congreso, los del PP y del PSOE, ya que ambos aprobaron la ‘agenda canaria’ para obtener el refrendo de Coalición Canaria (CC) tanto a la frustrada investidura de Alberto Núñez Feijóo como, posteriormente, a la presidencia de Pedro Sánchez.

“No se sentaron a negociar”

Uno de los puntos más críticos señalados por Cabello y por CC este lunes es el rechazo del Partido Socialista —y de Nueva Canarias (NC)— a participar en la mesa de trabajo con los parlamentarios celebrada la pasada semana. El portavoz lamentó que los dirigentes regional e insular del PSOE, Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis, se hayan mostrado contrarios a la propuesta sin siquiera sentarse a discutirla.

“Lo que el Partido Socialista quiera aportar al decreto Canarias lo podía haber hecho la semana pasada yendo a la mesa donde se trató este asunto”, recriminó Cabello, al subrayar que el socialismo canario ha optado por criticar el documento desde los medios de comunicación en lugar de hacerlo en los foros de trabajo. Para el portavoz, esta actitud es contraproducente: “Avanzar no se consigue levantándote de las mesas de reuniones. Para avanzar hay que estar dispuesto a negociar y a querer ir hacia adelante”, espetó, y conminó a los socialistas a que negocien el texto cuando llegue al Parlamento de Canarias.

Importar la bronca de Madrid

Al respecto, el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, afirmó que “el PSOE canario ya no actúa pensando en los problemas de esta tierra, sino siguiendo consignas estatales”. Así, el número dos de los nacionalistas canarios subrayó que “han optado por traer a Canarias el mismo clima de bronca, bloqueo y ruido político que se vive en Madrid, aunque eso suponga perjudicar a los canarios y canarias”.

Toledo aseguró que los ataques al llamado ‘modo canario’ de gobernar esconden una realidad incómoda para los socialistas: “Critican porque este Gobierno gobierna, decide y obtiene resultados”.

En relación con las acusaciones sobre falta de diálogo, Toledo fue contundente y aseguró que “no se puede dar lecciones de diálogo desde el boicot y la ausencia”. “Negarse a sentarse a hablar de los problemas o de los retos de Canarias no es un ataque a un partido político, es una falta de respeto institucional y a esta tierra”, afirmó.

Para el secretario nacional de Organización, la estrategia del PSOE es clara: “Intentan desgastar importando el conflicto estatal, porque no tienen un proyecto propio para Canarias”. “Pero si lo que pretenden es convertir esta comunidad en una extensión del ruido político de Madrid, que tengan claro que no nos van a encontrar ahí”, advirtió.

Hoja de ruta de Clavijo

El presidente Clavijo continuará con la hoja de ruta del decreto este viernes reuniéndose con los presidentes de los cabildos (Fecai) y los alcaldes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La próxima semana se convocará al Consejo Asesor del Presidente, constituido por las organizaciones sindicales y los representantes de la patronal, con la intención de que el texto sea aprobado el lunes 9 de febrero en el Consejo de Gobierno para ser remitido al Parlamento de Canarias, en busca de un “amplio consenso” social e institucional. El Gobierno pretende presentar ante Pedro Sánchez un documento sólido que obligue al Estado a sentarse a negociar “cuanto antes”.

Bloqueo en las competencias

En cuanto al traspaso de competencias, el portavoz del Ejecutivo regional lamentó que, tras 21 días desde que se solicitó formalmente la constitución de los grupos técnicos de la Comisión Bilateral de Transferencias, no haya habido respuesta por parte del Estado. Canarias busca participar de forma urgente en la cogestión de los aeropuertos y en la gestión de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Cabello dirigió duras críticas al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, señalando un agravio comparativo: “Parece que cumplir con Canarias no es una prioridad para el Estado y tampoco lo es para Ángel Víctor Torres, que parece que tiene más prisa en cumplir cuando se trata del País Vasco o Cataluña”. El portavoz calificó de “papelón” que el ministro, siendo secretario general del PSOE en Canarias, no otorgue a las Islas el mismo trato que a otros territorios debido a la “situación de debilidad” del Gobierno central.

Incertidumbre en la financiación autonómica

Otro asunto de fricción con el Estado es, sin duda, la propuesta de financiación autonómica pactada por Pedro Sánchez con los catalanes de ERC. El Gobierno de Canarias mostró de nuevo su profunda “preocupación por la falta de transparencia del Ministerio de Hacienda” sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Cabello denunció que la comunidad autónoma sigue “perdida y a oscuras” ante la ausencia de datos y propuestas sólidas por parte del Estado.

Noticias relacionadas

“Lo que sabemos son los anuncios que se han realizado en prensa y, en base a esos anuncios, Canarias sale perjudicada del nuevo modelo”, advirtió el portavoz. Criticó además la falta de seriedad en las cifras, señalando que en apenas 48 horas los fondos estimados pasaron de 611 millones a 1.100 millones de euros para Canarias sin una explicación técnica clara. Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha reclamado “claridad, explicaciones y un trato justo” para evitar que Canarias quede en desventaja frente a otras comunidades.