Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifePremio CriticónTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeCadáver localizado en AnagaCB Canarias-Baskonia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
  2. Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
  3. El IGN registra dos terremotos este viernes en Canarias, uno de ellos sentido
  4. Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
  5. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  6. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  7. Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad
  8. Pulso turístico de Rabat a Canarias

Canarias mantiene el brote de sarampión activo y registra un nuevo caso cada semana

Canarias mantiene el brote de sarampión activo y registra un nuevo caso cada semana

Rusia blanquea gasoil en España a través de Marruecos y Canarias

Rusia blanquea gasoil en España a través de Marruecos y Canarias

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Así se celebra hoy la Virgen de Candelaria más allá de Tenerife: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos

El rincón de Tenerife al que deberías ir hoy sí o sí: así es la ermita excavada en una montaña donde se encuentra la Virgen de Candelaria

Así es la Virgen de Candelaria en otras ciudades de España: de milagros en Cádiz y Málaga al rostro de una vecina de Sevilla

Así es la Virgen de Candelaria en otras ciudades de España: de milagros en Cádiz y Málaga al rostro de una vecina de Sevilla

Obras Públicas licita actuaciones en Canarias por casi 400 millones en menos de un mes

Obras Públicas licita actuaciones en Canarias por casi 400 millones en menos de un mes

La Brigada Canarias XVI celebra su 18º aniversario con unidad y proyección internacional

La Brigada Canarias XVI celebra su 18º aniversario con unidad y proyección internacional
Tracking Pixel Contents