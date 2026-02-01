TVC firma su mejor mes de enero de los últimos 12 años, con un 7,5 % de cuota de pantalla

Televisión Canaria cierra enero de 2026 con un 7,5 % de cuota de pantalla, el mejor dato en este mes de los últimos 12 años, y una media de 17.000 espectadores. La cadena autonómica registra un crecimiento sostenido y consolida su presencia como una de las opciones preferidas de la audiencia en Canarias.

Durante el mes, 1.295.000 canarios vieron Televisión Canaria, lo que representa un 58,8% de la población. Además, cada día 344.000 canarios siguieron la cadena en algún momento.

El dato mejora de forma notable respecto a enero del año pasado. Televisión Canaria crece 2,0 puntos de cuota de pantalla y aumenta en 4.000 espectadores su media diaria de espectadores en el mes. En enero de 2025, la cadena registraba un 5,5 % de cuota y 13.000 espectadores de media, frente al 7,5 de cuota y los 17.000 espectadores de enero de 2026.

Televisión Canaria firma también en enero su mejor seguimiento de los últimos cuatro años, tras alcanzar en enero de 2022 una media diaria mensual de 18.000 espectadores.

La audiencia crece igualmente frente a diciembre, con una mejora de 0,1 puntos de cuota de pantalla y una subida de 1.000 espectadores en su promedio, al pasar de un 7,4% y 16.000 espectadores a los actuales 7,5% y 17.000 espectadores.

Dentro de los buenos resultados del mes destacan los registros conseguidos por los Servicios Informativos, que con un 12 % de cuota en su conjunto, logran 884.000 telespectadores acumulados en el mes. Con respecto a enero de 2025, los informativos ganan también +2.0 puntos de cuota de pantalla. Tras TV3, Aragón TV y ETB, ya son los cuartos más competitivos de FORTA.

El récord de cuota en el mes lo consiguió el Telenoticias Fin de Semana del domingo 18, con un 23,2 % de share. Diferentes programas de la cadena consiguieron en enero destacados registros de temporada, con datos máximos como los de “En otra clave” (16.7 % de cuota el 4 de enero), “Una hora menos” (13,6 % el lunes 19), “Una mala noche…la tiene cualquiera” (mejor registro en la trayectoria del programa, con un 13 % de cuota el domingo 25 de enero), “Noche de taifas” con un 12.7 % de cuota el sábado 24, “Como en casa” (12.2 % el jueves 29), “Gente Maravillosa” (11,8 % el lunes 12 de enero), “Noveleros” (11.4 % el martes 13), “Ponte al día” (10.3 % el jueves 15 de enero), o “Entre nosotras” (10.2 % el domingo 18). El récord de cuota en el mes lo consiguió el Telenoticias Fin de Semana del domingo 18, con un 23,2 % de share.

En el terreno de los programas más seguidos, también destaca la final de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife, que fue este sábado lo más visto por los canarios. La emisión logró un 12,7% de cuota de pantalla y sumó un total de 221.000 espectadores durante la emisión, con 50.000 espectadores de media, datos con los que lideró la noche del sábado.

La propuesta de contenidos en el mes de enero, con información, actualidad, entretenimiento, y divulgación, más las diferentes retransmisiones deportivas y la programación especial de Carnaval, convirtió a Televisión Canaria en la cadena más vista en las Islas en diferentes días del mes, como el domingo 4 de enero, sábado 24 o el sábado 31 de enero.

Con estos resultados, Televisión Canaria refuerza su conexión con la audiencia del Archipiélago y consolida su crecimiento en el inicio de 2026, confirmando su papel como referente audiovisual en Canarias y manteniéndose como una de las opciones preferidas por los espectadores.