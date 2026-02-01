Problemas en un vuelo en Canarias: un avión necesita desviarse para atender urgentemente a un pasajero con problemas médicos

Nueva incidencia en un vuelo en Canarias, en este caso relacionada con los problemas médicos de un pasajero.

Este domingo, un avión de Iberia Express que hacía la ruta Gran Canaria-Madrid tuvo que ser desviado a Lanzarote tras solicitarlo la tripulación por los problemas de un pasajero.

Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, la tripulación les comunicó que necesitaban desviarse a dicho aeródromo "para atender de forma urgente a un pasajero con problemas médicos importantes".

En vista de la situación, los controladores les facilitaron el descenso continuado y la aproximación directa con prioridad a pista 03, a la vez que coordinaron con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.

Los controladores le desean una pronta recuperación al pasajero afectado.