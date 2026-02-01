Problemas en un vuelo en Canarias: un avión necesita desviarse para atender urgentemente a un pasajero con problemas médicos
La aeronave, que hacía la ruta Gran Canaria-Madrid, tuvo que aterrizar en Lanzarote
Nueva incidencia en un vuelo en Canarias, en este caso relacionada con los problemas médicos de un pasajero.
Este domingo, un avión de Iberia Express que hacía la ruta Gran Canaria-Madrid tuvo que ser desviado a Lanzarote tras solicitarlo la tripulación por los problemas de un pasajero.
Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, la tripulación les comunicó que necesitaban desviarse a dicho aeródromo "para atender de forma urgente a un pasajero con problemas médicos importantes".
En vista de la situación, los controladores les facilitaron el descenso continuado y la aproximación directa con prioridad a pista 03, a la vez que coordinaron con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.
Los controladores le desean una pronta recuperación al pasajero afectado.
- Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
- Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
- El IGN registra dos terremotos este viernes en Canarias, uno de ellos sentido
- La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
- Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad