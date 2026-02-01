Conducen a Cabo Verde a tres personas, una fallecida, tras el naufragio de su velero cerca de Canarias

Tragedia en alta mar. Un velero con tres ciudadanos lituanos a bordo naufragó en la madrugada de este sábado a 285 millas de Canarias por motivos que aún se están investigando. Uno de los tripulantes falleció como consecuencia del siniestro, mientras que los dos supervivientes, que sufrieron heridas superficiales, lograron lanzar una alerta de socorro y fueron rescatados al cabo de unas horas por el barco mercante más cercano. En estos momentos, todos los afectados se dirigen a un puerto de Cabo Verde a bordo del buque cisterna Ouro do Brasil.

El rescate fue coordinado por Salvamento Marítimo, que informó acerca de la actuación en su cuenta de X. Sobre las cinco menos cuarto de la madrugada, recibieron en el centro de Madrid una alerta desconocida, en la que no se indicaba el motivo de la emergencia ni cuál era el peligro, desde una posición a 528 kilómetros de Gran Canaria.

Como en esos momentos no se encontraba próximo ningún buque de Salvamento Marítimo, los controladores del centro de Las Palmas dieron aviso al barco mercante más próximo, el Ouro do Brasil, que navegaba con bandera de Liberia. La embarcación cambió entonces su rumbo y se dirigió a la posición desde la que se había enviado la alerta.

El cuerpo pudo ser recuperado

El mercante llegó a la zona sobre las siete menos cuarto de la mañana y comprobó que en el velero se encontraban dos ciudadanos en aparente buen estado de salud y un cadáver, que pudo ser recuperado.

Noticias relacionadas

Los tripulantes rescatados presentan quemaduras en la piel y manifestaron que su embarcación había zozobrado, que ellos eran los únicos supervivientes y que son naturales de Lituania, según informa Efe. En estos momentos, continúan su travesía y se dirigen al puerto seguro más cercano para recibir asistencia tras el desembarco.