Conducen a Cabo Verde a tres personas, una fallecida, tras el naufragio de su velero cerca de Canarias
Los dos tripulantes que sobrevivieron al siniestro presentan quemaduras en la piel pero se encuentran en buen estado de salud
Benyara Machinea
Tragedia en alta mar. Un velero con tres ciudadanos lituanos a bordo naufragó en la madrugada de este sábado a 285 millas de Canarias por motivos que aún se están investigando. Uno de los tripulantes falleció como consecuencia del siniestro, mientras que los dos supervivientes, que sufrieron heridas superficiales, lograron lanzar una alerta de socorro y fueron rescatados al cabo de unas horas por el barco mercante más cercano. En estos momentos, todos los afectados se dirigen a un puerto de Cabo Verde a bordo del buque cisterna Ouro do Brasil.
El rescate fue coordinado por Salvamento Marítimo, que informó acerca de la actuación en su cuenta de X. Sobre las cinco menos cuarto de la madrugada, recibieron en el centro de Madrid una alerta desconocida, en la que no se indicaba el motivo de la emergencia ni cuál era el peligro, desde una posición a 528 kilómetros de Gran Canaria.
Como en esos momentos no se encontraba próximo ningún buque de Salvamento Marítimo, los controladores del centro de Las Palmas dieron aviso al barco mercante más próximo, el Ouro do Brasil, que navegaba con bandera de Liberia. La embarcación cambió entonces su rumbo y se dirigió a la posición desde la que se había enviado la alerta.
El cuerpo pudo ser recuperado
El mercante llegó a la zona sobre las siete menos cuarto de la mañana y comprobó que en el velero se encontraban dos ciudadanos en aparente buen estado de salud y un cadáver, que pudo ser recuperado.
Los tripulantes rescatados presentan quemaduras en la piel y manifestaron que su embarcación había zozobrado, que ellos eran los únicos supervivientes y que son naturales de Lituania, según informa Efe. En estos momentos, continúan su travesía y se dirigen al puerto seguro más cercano para recibir asistencia tras el desembarco.
- Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
- Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
- El IGN registra dos terremotos este viernes en Canarias, uno de ellos sentido
- La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
- Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad
- Pulso turístico de Rabat a Canarias