Canarias cierra enero con seis fallecidos por ahogamientos, la mayoría por golpes de mar

Canarias ha cerrado el mes de enero con seis personas fallecidas por ahogamientos, la mayoría de ellas víctimas de golpes de mar, según el balance difundido por la Asociación para la Prevención de Accidentes Acuáticos Canarias, 1500 Km de Costa. Una cifra que podría aumentar en los próximos días, ya que continúa la búsqueda de una mujer desaparecida en la costa de Tenerife.

El colectivo advierte de que enero ha estado marcado por condiciones marítimas adversas, con episodios de fuerte oleaje que coincidieron con numerosas situaciones de riesgo en el litoral del Archipiélago. La mayoría de los fallecidos se encontraba muy cerca de la costa cuando fue sorprendida por una ola de gran intensidad.

Golpes de mar, principal causa de las muertes

Según el informe, gran parte de las víctimas mortales perdió la vida tras ser arrastrada por golpes de mar, en contextos de prealerta o alerta activadas por fenómenos costeros adversos. De hecho, cinco de los seis fallecidos, así como 23 de las 25 personas afectadas durante el mes, se encontraban en el mar o en zonas próximas al litoral pese a los avisos oficiales emitidos por el Gobierno de Canarias.

A este balance se suma la desaparición de una mujer de 30 años, de origen venezolano, que cayó al agua tras el impacto de una ola en la costa de Tenerife. Su cuerpo aún no ha sido localizado, por lo que el número de víctimas mortales podría incrementarse.

Balance de afectados durante el mes

Además de los seis fallecidos, enero concluyó con un bañista en estado grave, tres personas heridas de carácter moderado, cuatro leves y diez rescates sin consecuencias, según los datos recopilados por la asociación.

En cuanto al perfil de las víctimas mortales, cinco eran hombres y una mujer. Tres de las personas fallecidas eran adultas, dos tenían edades no especificadas y una superaba los 60 años. Por nacionalidades, cinco de los fallecidos identificados eran extranjeros (dos alemanes, un estadounidense y dos sin nacionalidad concreta) y uno era español.

Playas, el entorno más peligroso

El informe destaca que el 68 % de los accidentes mortales se produjeron en playas, seguidas por piscinas naturales (28 %) y puertos o zonas de costa (4 %). En cuanto a la actividad que realizaban las víctimas, tres de los fallecidos fueron catalogados en el epígrafe “otros”, que incluye caídas accidentales desde muelles, acantilados o paseos marítimos, así como accidentes vinculados a deportes aéreos o embarcaciones. Dos eran bañistas y uno pescador.

El 83 % de los siniestros ocurrió durante la tarde, mientras que el 17 % restante se registró en horario de mañana.

Islas afectadas

Los fallecimientos por ahogamiento registrados en enero se produjeron en Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, lo que refleja que el riesgo ha estado presente en prácticamente todo el Archipiélago durante el primer mes del año.

Llamamiento a la prudencia

Desde Canarias, 1500 Km de Costa alertan de que durante enero se detectaron decenas de imprudencias en el litoral, muchas de ellas captadas en imágenes por ciudadanos y difundidas en redes sociales. La asociación subraya que este tipo de comportamientos no solo pone en peligro la vida de quienes los protagonizan, sino también la de los equipos de emergencia, que deben intervenir en situaciones de alto riesgo.