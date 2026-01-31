El sector primario de Tenerife toma las calles para denunciar un “crimen planeado” contra el campo canario
Ganaderos, agricultores y pescadores se concentran en la capital chicharrera para exigir que se dignifique su trabajo
Cientos de trabajadores del sector primario tinerfeño se congregaron en la mañana de este sábado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en la capital chicharrera. Al igual que hicieron en las protestas que tuvieron lugar el jueves en la isla vecina, los agricultores, ganaderos y pescadores simularon el entierro del campo canario. No les faltó detalle: tres coronas -una por cada actividad-, una fanfarria que les acompañaba a su paso por Méndez Núñez y hasta un ataúd.
Con esta actuación, han querido denunciar la falta de apoyos que enfrenta el sector, un malestar que estalló después de que la Unión Europea firmara un acuerdo de libre comercio con Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-. “Estamos reunidos para celebrar un entierro civil. No ha sido una muerte natural, sino un asesinato planificado, sin huellas pero con sellos oficiales”, apuntaron durante la lectura de su particular manifiesto.
Se trata de un “crimen perfecto”, criticaron, porque combina competencia desleal, burocracia infinita y políticas que “no nos dejan respirar”. Por ello, han exigido actualizar el Posei, un conjunto de ayudas de la UE a la agricultura y ganadería de regiones periféricas, cuya ficha debería crecer entorno a un 40%; rechazar acuerdos comerciales que utilicen estas actividades como moneda de cambio; eliminar las trabas burocráticas y las inseguridades jurídicas y promover el relevo generacional. Todo con un objetivo: dignificar el sector.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
