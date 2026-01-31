La regulación del uso del móvil reduce la conflictividad en las aulas

La regulación del uso del teléfono móvil en las aulas canarias, que entró en vigor en febrero de 2024 con carácter general para todos los centros públicos no universitarios, ha mejorado la convivencia y ha reducción de la conflictividad. En concreto, casi el 72% de los centros públicos del Archipiélago considera que han disminuido los problemas en las clases derivados del uso de esta tecnología y valoran la aplicación de la medida, que tildan como «muy adecuada».

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias decidió limitar hace ahora dos años el uso de estos aparatos en las diferentes etapas de Educación Infantil y Educación Obligatoria (Primaria, Secundaria y FP básica) durante toda la jornada escolar, es decir, durante los horarios de docencia directa, custodia anterior y posterior, descansos y recreos, actividades y servicios complementarios, así como en las actividades extraescolares. Ahora, ha remitido una encuesta para conocer la idoneidad de esta medida a un total de 797 centros de Canarias, que comprende centros de Infantil y Primaria, Secundaria, Formación Profesional, escuelas de arte, de idiomas y de música , y a la respondieron 739 de los consultados.

La medida se ponía en marcha, en palabras de la Consejería de Educación, de manera consensuada y tras conocer las opiniones de la comunidad educativa. El objetivo de esta limitación es el de «proteger al alumnado» y «evitar distracciones que puedan afectar a su desarrollo académico». Asimismo, busca poner en valor la figura docente y fomentar el respeto hacia el profesorado y los compañeros. Ahora, los centros públicos reconocen que la han implantado de manera amplia y se ha incorporado de manera efectiva en el día a día.

El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, va más allá e indica que, además, el uso del móvil como herramienta educativa ha disminuido. Así, el 82% de los centros encuestados afirma que no emplea el móvil con fines educativos. Por otro lado, aunque los conflictos persisten, estos se dan más fuera del horario lectivo, ya que se originan a través de las redes sociales y el Whatsapp. Es por ello que Cabrera aboga por fomentar la colaboración entre la Consejería y las familias para extremar la vigilancia: «No debemos dejar que los menores pasen horas y horas sin ninguna supervisión usando los teléfonos». No obstante, en general, el estudiantado ha asumido la restricción con normalidad, lo que facilita su aplicación y reduce la necesidad de intervenciones disciplinarias.

Esta norma cuenta, no obstante, con excepciones, sobre todo de carácter médico, y por eso se puede autorizar el uso del móvil en todas las etapas atendiendo a circunstancias personales de carácter médico acreditadas. En relación a estas excepciones, la mayoría de las solicitudes presentadas hasta el momento han sido rechazadas ya que no responden a los supuestos recogidos en la resolución publicada.

José Manuel Cabrera explica que esta medida se hacía necesaria hace ahora dos años porque se habían encadenado varios cursos de aumento de la conflictividad, «donde intervenía en muchas ocasiones el teléfono móvil». Habla, así, de grabaciones dentro de los centros educativos. Asimismo, la inspección educativa había percibido un uso intenso de estos aparatos durante sus visitas a los centros, en los recreos sobre todo, cuando, en lugar de interactuar con los compañeros, el alumnado se centraba únicamente en las pantallas. «Todo eso iba en contra de los objetivos de la propia educación, que trata de fomentar la convivencia, la expresión y la comunicación», indica Cabrera.

A pesar de que esta regulación afectaba únicamente a los centros públicos, la Consejería de Educación invitó a adaptar la medida a los centros privados y concertados. Cabrera avanza que muchos de ellos han seguido la misma línea de trabajo porque, aunque muchos cuentan con su propia legislación, «las familias han visto con buenos ojos esta opción».

Junto con la regulación del uso de los teléfonos móviles, la Consejería de Educación también anunció la promoción de formación sobre el uso seguro y responsable de internet, dispositivos móviles y redes sociales dirigida a toda la comunidad educativa. Para llevarla a cabo, colaboran diferentes organizaciones, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que imparten charlas educativas. Además, a través de las asociaciones de padres y madres se realizan charlas y cursos porque, tal y como afirma Cabrera, «ser madre y padre hoy en día requiere de una formación, requiere de constancia».

A pesar de que se trata de un centro de Educación Infantil y Primaria, el CEIP Isabel La Católica, en Santa Cruz de Tenerife, ha recibido de manera positiva esta medida. Explica su director, Miguel Ángel Navarro, que actualmente los niños comienzan a tener móvil a partir de 5º o 6º de Primaria, aunque precisamente en este centro chicharrero «el alumnado que trae el móvil es porque realmente lo necesita cuando sale de clase, para llamar a sus familias». El docente destaca la importancia de contar con la suficiente dotación digital en las aulas para que los alumnos no tengan que emplear sus propios móviles para ninguna actividad y, así, «educarlo también en el uso responsable de los dispositivos electrónicos».

Miguel Ángel Navarro habla, además, de marcar límites. Precisa que la cuestión no está en prohibir totalmente el uso de las pantallas en horario lectivo, sino enseñar a los niños, desde los primeros cursos de Primaria, «que se trata de herramientas útiles y potentes, si se saben usar porque, si se utiliza de manera incorrecta, sí tienen muchos peligros».

Por su parte, el director del IES El Batán, en Gran Canaria, Julio Angulo, explica que este centro se adelantó dos años a la iniciativa de la Consejería de Educación y desde entonces han notado mejoras ininterrumpidas. «Durante los primeros meses, el alumnado estaba un poco en tensión, pero en general respondieron muy bien», expresa Angulo, quien recuerda que era necesario tomar las riendas de la situación en aquellos momentos porque «el alumnado estaba utilizando el móvil en el aula, sacaban fotos, hacían stickers, había críticas entre el alumno, se insultaban y molestaban unos a otros, y eso generaba interrupciones y disrupciones, tanto en la atención académica como en la convivencia».

Noticias relacionadas

No obstante, precisa que desde la puesta en marcha de esta limitación, el alumnado no ha dejado de utilizar la tecnología puesto que se emplea de manera puntual en algunas clases, aunque siempre con dispositivos del centro. «Esto no es una pelea, no hablamos de si tecnología sí o tecnología no», resume y añade no obstante que aún es necesario realizar una importante labor de concienciación entre las familias para limitar el acceso a las redes sociales de los más pequeños.