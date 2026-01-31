El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios

La Dirección General de Función Pública y los sindicatos alcanzaron ayer un principio de acuerdo que supone un salto cualitativo en los derechos del personal laboral de la Administración General, que suman más de 7.000 empleados que trabajan en los distintos centros directivos y consejerías de la Comunidad Autónoma. Después de varios años de reclamaciones, conflictos laborales y demandas judiciales, este personal se equipara en algunos derechos a los funcionarios de carrera en materias como la promoción interna, concursos de traslados, la carrera profesional, la reducción de la temporalidad o las ofertas de empleo público. El nuevo plan estratégico de ordenación del personal laboral, pactado de forma unánime, tendrá ahora que pasar diferentes informes antes de que sea aprobado por el Consejo de Gobierno.

Una de las principales novedades sobre las que pivota el acuerdo es la funcionarización de algunas categorías del personal laboral. De esta forma el Ejecutivo se compromete a trabajar para contar con una definición clara y uniforme entre los cuerpos funcionariales y las categorías laborales, delimitando cuáles son sus ámbitos propios de actuación. Función Pública ya ha aprobado el catálogo de categorías laborales sujetas a conversión funcionarial y ahora se tratará de implementarlo a través del citado plan de ordenación acordado con las centrales.

Asimismo, una de las principales peticiones sindicales es extinguir categorías que tienen que adaptarse a las nuevas enseñanzas, un ejemplo es la progresiva extinción de la categoría de auxiliar administrativo en las próximas convocatorias de empleo una vez que se regule el proceso. Se trata de actualizar la clasificación profesional de este personal para que se adapte no solo al actual marco educativo y de regulación de profesiones, sino también depurando aquellas funciones que por el devenir del tiempo han quedado obsoletas.

El presidente del comité intercentros, órgano sindical que representa al personal laboral, Manuel González, indicó que una vez que se firme el acuerdo por las dos partes su duración será de cuatro años y que antes de que finalice 2026 los distintos ejes de actuación ya comiencen a aplicarse para desarrollarlos en los próximos años al margen del Gobierno autonómico que esté en cada momento. González manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, no solo porque beneficia al personal laboral después de años de reivindicaciones, sino porque todas las organizaciones se han unido en la acción sindical.

Para verificar el cumplimiento del nuevo convenio del personal laboral durante los cuatro años de vigencia se constituirá una comisión paritaria de seguimiento compuesta por doce miembros, mientras que para el desarrollo de cada eje de actuación se formará un grupo de trabajo con el fin de estudiar y elaborar las propuestas de actuaciones de cada ámbito con el fin de que antes de final de año se implementen para los próximos años de vigencia del acuerdo. De esta forma se consolida la paz social entre la Administración y este colectivo laboral.