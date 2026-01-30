Reindustrializar para ser más competitivos, seguros y sostenibles

La industria ha regresado al centro del debate europeo con una fuerza que no se veía desde hace décadas. Tras años en los que el continente optó por externalizar gran parte de su producción a terceros países, confiando en cadenas de suministro globales que parecían eficientes e inagotables, Europa ha tomado conciencia de su vulnerabilidad. La pandemia de la COVID-19 actuó como un brusco despertador colectivo.

A esa lección se han sumado en los últimos años los conflictos bélicos, las tensiones geopolíticas y la creciente competencia con potencias como China o Estados Unidos. En este nuevo contexto, la reindustrialización se ha convertido en una prioridad estratégica para la UE. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor y de asegurar la autonomía en ámbitos clave como los semiconductores, las baterías para vehículos eléctricos, las tecnologías verdes o la industria farmacéutica. Reindustrializar Europa es hoy una cuestión económica, pero también de seguridad, sostenibilidad y liderazgo global.

En este escenario, Canarias ocupa un lugar singular. Como región ultraperiférica, el Archipiélago afronta desafíos evidentes derivados de la insularidad y la lejanía del continente, pero también cuenta con oportunidades únicas que pueden y deben ser aprovechadas. La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) y las empresas vinculadas a la marca Elaborado en Canarias representan un pilar fundamental de esa estrategia. Apostar por la industria local es una decisión económica inteligente y alineada con las grandes líneas de la política industrial europea.

El respaldo a la industria y a los productos elaborados en Canarias cuenta hoy con un amplio consenso institucional. La Unión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias coinciden en que la reindustrialización es clave para diversificar la economía, generar empleo de calidad y reforzar la cohesión social. Apoyar la producción local significa fortalecer el tejido empresarial, crear puestos de trabajo estables y cualificados y reducir la dependencia del exterior.

Resistencia de la industria canaria

Las industrias canarias han demostrado en los últimos años una notable capacidad de resistencia y adaptación. En un territorio donde las mercancías tardan en llegar y la planificación logística es compleja, contar con producción local reduce de forma significativa el riesgo de desabastecimiento y aporta seguridad al conjunto de la economía.

La reindustrialización de Canarias no parte de cero. La Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC), impulsada por el Gobierno autonómico junto a los agentes sociales y económicos, persigue un cambio estructural del modelo productivo con un papel protagonista de la industria y sus servicios asociados, consolidando las industrias e identificando nuevos nichos de actividad con potencial de crecimiento.

En este camino, las empresas de Elaborado en Canarias asociadas a ASINCA están realizando un importante esfuerzo inversor para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y medioambientales, ofreciendo productos de alta calidad y ajustados a las demandas del mercado local. A ese compromiso empresarial se suma el apoyo de las administraciones, conscientes de que la diversificación económica pasa necesariamente por cuidar y fortalecer la producción local. Y, finalmente, el papel del consumidor es decisivo, ya que su elección diaria puede impulsar o frenar el desarrollo industrial del archipiélago.

Más allá de la industria ya consolidada, Canarias dispone de oportunidades claras en sectores alineados con las prioridades europeas. La economía azul es uno de ellos. El aprovechamiento sostenible del mar abre la puerta a actividades punteras como la biotecnología marina, con iniciativas ya en marcha en el cultivo de microalgas para usos cosméticos, alimentarios y farmacéuticos. La desalación de agua de mar, en la que Canarias acumula más de seis décadas de experiencia, es otro ámbito con enorme potencial tecnológico e industrial, al igual que la extracción y transformación de sal marina con sello local.

La gestión de residuos y la economía circular constituyen otro eje estratégico. El Archipiélago cuenta ya con industrias pioneras en el reciclaje de vidrio, plástico, papel, cartón, aparatos eléctricos e incluso agua. Potenciar estas actividades permitiría que los residuos generados en Canarias se reciclen y valoricen en las islas.

La Unión Europea reconoce el valor estratégico de las regiones ultraperiféricas y pone a su disposición instrumentos específicos de apoyo. Canarias puede convertirse en un laboratorio de innovación para tecnologías limpias, transición energética, economía azul o agroindustria ecológica. Reindustrializar las islas es apostar por un futuro más resiliente, más verde y más competitivo, en el que la industria y la marca Elaborado en Canarias juegan un papel decisivo en el desarrollo económico y social del Archipiélago.