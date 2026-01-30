Marcos de Quinto, empresario, ex vicepresidente mundial de Coca-Cola: «En España se castiga el éxito»

Después de más de tres décadas en Coca-Cola, llegando a vicepresidente mundial de la compañía, ¿cuál ha sido la lección más determinante en su carrera profesional?

Una vez fui a Atlanta a presentar mis planes y llevaba unos resultados espectaculares del año anterior. Y cuando tienes tan buenos resultados, siempre vas muy sobrado. Pero una persona del comité de dirección me empezó a preguntar por qué íbamos tan bien. Cuando me preguntó eso, pues improvisé una respuesta. Pero siguió preguntándome por qué íbamos tan bien. Y me di cuenta que no tenía las respuestas. Y me hicieron regresar, no me aprobaron el plan hasta que no volviera y no supiera explicarlo. Ahí me di cuenta de que, efectivamente, la gente cuando va mal se esfuerza mucho en preparar explicaciones y justificaciones. Pero cuando vas bien, no te preparas tanto. Y hay que aprender de los éxitos más que de los fracasos. Lo que falta es aprender de los éxitos para poderlos repetir. Eso fue una lección muy interesante.

Ha sido muy crítico con lo que considera una pérdida de la cultura del esfuerzo. ¿Cree que el sistema educativo está fallando en ese punto?

El sistema educativo es muy mejorable y creo que de alguna manera se tendría que recentralizar. Hay dos temas básicos para el desarrollo de un país: la cultura del esfuerzo y la cultura del mérito. Y en el sistema educativo se están cargando ambos pilares. Es decir, el esfuerzo da igual porque se van a dar aprobados generales para que no se traumen los niños. Y con el mérito, si destacas mucho te van a señalar. Esas dos cosas creo que inciden muy negativamente en la formación que se necesita para el mundo de la empresa y para un mundo donde hay que competir globalmente.

¿Cuál es el liderazgo que usted defiende?

Yo no defiendo ningún liderazgo. Para mí el liderazgo es que cuando tú crees que tienes que hacer algo o coger un determinado camino, cogerlo y no mirar atrás a ver si te siguen. Si tú coges un camino con cierta seguridad, pues a lo mejor hay mucha gente que va detrás y te va siguiendo. Pero si estás todo el rato volviendo la cabeza para ver si la gente te sigue o no, eso es un mal negocio. Yo nunca he mirado atrás a ver si alguien me sigue o no. He hecho lo que creo que es correcto hacer.

¿Qué errores considera que se pueden tomar más a menudo en una posición de liderazgo?

Bueno, yo creo que dentro del mundo empresarial hay un montón de memeces y de estupideces que nos han metido en la cabeza y que hay que combatir. Por ejemplo, dicen que los jefes tienen la obligación de motivar a los equipos. A mí eso me parece una memez porque la gente tiene que venir toda motivada de casa. Los jefes, al igual que sus empleados, tienen sus problemas, con sus hijos, con su pareja, con los vecinos, con lo que sea. Y lo mismo los empleados. Lo que tiene que hacer un jefe es no desmotivar a los empleados. Pero lo de motivar, nada.

¿Y cómo?

Pues siendo muy cauteloso. Tratar en todo momento de ser justo y equitativo con la gente. Y que además, si en un momento determinado tienes algún problema que no está relacionado con tu equipo, pues no levantar la voz ni señalar a nadie que no tiene la culpa de tus problemas. Te tienes que tragar las cosas y actuar de una manera que no desmotive.

En el apartado de la política, ¿qué le empujó realmente a entrar?

Pues me empujó a entrar que tengo una niña pequeña, tiene ahora seis años, y aunque podía perfectamente irme a vivir a cualquier país del mundo, no quería que cuando fuera mayor me dijera: oye, papá, y mientras España se caía por el abismo, ¿tú qué hacías? Y como resulta que puedo vivir con el dinero que he ahorrado y he ganado, tenía tiempo y libertad, pues decidí que quería contribuir a que mi país fuera mejor. Entré en Ciudadanos y entré como independiente, no como militante. Yo soy liberal y Ciudadanos era el partido con el que en aquellos momentos, yo estaba de acuerdo con el 75% de lo que decía. Con lo cual, a mí me merecía la pena entrar y desde esa formación tratar de hacer algo con el país.

¿Se arrepiente de esa decisión o volvería a hacerlo?

No, no. Yo siempre suelo decir que entrar en política ha sido la tercera mejor decisión de mi vida; salir; la segunda.

¿Y la primera?

Estar con mi mujer.

¿Echa de menos la política institucional o considera cerrada esa etapa?

No, no. La política de partido la tengo totalmente cerrada. He conocido gente maravillosa y gente no tan maravillosa. Es una experiencia que me ha enriquecido, pero yo no vuelvo a la política de partido. Yo estoy metido en política, pero lo hago desde la sociedad civil.

¿Cómo valora el programa actual político de España?

Un desastre. Porque el gobierno en la actualidad ha estado asaltando las instituciones y desvirtuándolas. Sobre todo, un robo a la sociedad, porque teniendo récord de recaudación fiscal de fondos europeos, encima se sigue incrementando la deuda y el dinero no se sabe dónde está porque no ha repercutido ni en vivienda social, ni en infraestructuras, ni en nada. Entonces, me parece un desastre.

¿Qué le parece la medida de regularización a los inmigrantes?

Me parece un escándalo, porque nosotros lo que tenemos es que hacer es tener una inmigración de acuerdo con las leyes, legal, y que nosotros decidamos qué perfiles y qué gente queremos, porque los inmigrantes son necesarios, pero los elegimos nosotros, no los eligen las mafias por nosotros.