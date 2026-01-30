El IGN registra dos terremotos este viernes en Canarias, uno de ellos sentido

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes dos terremotos en Canarias, con la particularidad de que uno de ellos ha sido sentido por la población.

En concreto, según los datos que maneja el IGN, en el que se muestran los seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos, estos se han producido en el SE de Agaete y el SE de Santiago del Teide, siendo sentido el primero de ellos, que se produjo a una profundidad de dos kilómetros, con una escala de intensidad máxima II.

En este sentido, el terremoto de Agaete fue registrado a las 09:37 horas y contó con una magnitud de 1.7.

Seísmo en Tenerife

En el caso del sismo localizado en Tenerife, este fue de magnitud 1.8 y se produjo a una profundidad de 36 kilómetros. En este caso, se registró a las 03:45 horas.

Otros registros de la semana

Sin embargo, estos dos no han sido los únicos registros de la semana en el archipiélago. En total, el IGN ha registrado cinco terremotos desde el martes 27. El de mayor magnitud tuvo lugar en La Oliva (Fuerteventura), con 2.1. Ese mismo día hubo otros dos en Tenerife: uno en Vilaflor de Chasna (1.7) y otro en Guía de Isora (1.9).

Registros de la semana. / IGN

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: