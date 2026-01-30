Foro Prensa Ibérica-EL DÍA: El vicepresidente Domínguez defiende que la "política económica debe pivotar en las empresas"

Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía, Industria y Autónomos del Gobierno de Canarias, defendió este viernes que «si queremos obtener un desarrollo económico basado en la diversificación económica hay que tener claro que la estrategia política debe confluir con la estrategia empresarial».

Domínguez, que fue el encargado de abrir el foro 'Estrategia empresarial: claves para negociar y protegerse' organizado por Editorial Prensa Ibérica, con el patrocinio de Femete y CSM Correiduría, insistió en que «no podemos diseñar una política destinada a potenciar nuevos nichos de mercado, como el audiovisual, el aeroespacial, el aeronaval o el relacionado con defensa, si no se fomenta al mismo tiempo un ecosistema empresarial en Canarias que permita el desarrollo de todas esas actividades de alto valor añadido».

«Lo que tenemos que conseguir es que confluya esa estrategia empresarial con la estrategia que impulsa el Gobierno», afirmó.

Estrategia en un mudo convulso

En ese escenario, insistió en que «la estrategia empresarial y la capacidad de negociación son primordiales, vitales, en este convulso momento que se vive en el mundo desde que el presidente Donald Trump lo ha sacudido».

Al igual que los países se asocian para hacer frente Estados Unidos, el vicepresidente dijo que «si llevamos esa idea a lo micro, la capacidad de las empresas de reunirse, convertirse en federaciones y asociaciones favorece la negociación».

El ‘número dos’ del Ejecutivo reconoció que el «turismo seguirá siendo nuestra cabeza tractora, pero hay que diversificar» . «No es posible enterrar el turismo, pero sí hay una oportunidad para diversificar» y ahí es donde, según Domínguez, intervienen las mercantiles isleñas, pues «si queremos tener mejores y más puestos de trabajo, hay que tener mejores y más empresas».

Foto de familia con Francisco Asís Sánchez (CSM), Carlos Delgado (Prensa Ibérica), Abbas Moujir (Fauca), Elena Vela (CEOE-Tenerife), Juan Antonio Jiménez (Femete) Juan Carlos Betencor (Femepa) y José González (Femete) / Andrés Gutiérrez

Mejores salarios; mejores empresas

«Si queremos más y mejores puestos de trabajo e incrementar el poder adquisitivo necesitamos muchas más y mejores empresas». Para ello, «de nada vale que se incrementen los salarios si la capacidad de consumo de los canarios y de las canarias se merma porque los precios crecen».

Por todo ello, insistió a los medios de comunicación después del foro que desde el Ejecutivo se está buscando la manera de «hacerlas crecer, para que su tamaño sea mayor y tengan más músculo, porque solo así se podrá hablar de la internacionalización de esos puestos de trabajo con mayor rentabilidad y con mayor salario».

«Ese es el objetivo que tenemos que confluir entre ambas partes, entre el Gobierno y las empresas», concluyó el vicepresidente.