Canarias ya trabaja para tender un ‘puente’ estable hacia Marruecos

Las grandes empresas canarias trabajan ya en el desarrollo de proyectos con Marruecos en ámbitos como el transporte marítimo y aéreo, la logística y el turismo. La misión a Agadir, encabezada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el pasado lunes y martes, junto a una delegación de 60 empresarios, ha servido como marco de encuentro para avanzar en contactos que, según las propias empresas, en algunos casos podrán materializarse a medio plazo y, en otros, requerirán más tiempo y maduración.

Germán Suárez, presidente de Astican, que formó parte de la delegación, destacó ayer el interés estratégico de establecer conexiones marítimas directas entre los puertos de Canarias y Agadir, especialmente para mercancías procedentes del sur de Marruecos con destino al Archipiélago.

Logística marítima

Actualmente, buena parte de la producción pesquera y agrícola debe pasar por puertos peninsulares antes de llegar a Canarias, lo que supone retrasos, mayores costes financieros y una pérdida de competitividad. Según Suárez, una línea directa permitiría reducir tiempos de tránsito de hasta dos semanas a apenas tres días, con efectos claros en la gestión de stocks y en los costes logísticos. No obstante, subraya que este tipo de conexiones solo es viable si existe un volumen periódico de carga suficiente que garantice la operatividad.

Más allá de la carga, Suárez considera que la relación con Marruecos puede reforzar los itinerarios de cruceros sin poner en riesgo la posición de Canarias. En su opinión, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife seguirán siendo los «puertos base» por su conectividad aérea con Europa, mientras que Marruecos puede actuar como escala complementaria que haga el producto más atractivo.

Ventaja portuaria

El presidente de Astican insiste en que los puertos canarios mantienen una ventaja competitiva basada en la especialización de servicios, la concentración de proveedores y la capacidad de respuesta operativa, factores que, a su juicio, no se construyen en pocos años.

Javier Climent, director general de Boluda Shipping, valora positivamente los contactos mantenidos en Marruecos, donde se analizaron posibles nuevas líneas entre Agadir, Casablanca, Canarias y la península ibérica. Climent señala, al igual que Suárez, que uno de los principales problemas actuales que les han trasladado desde Marruecos es la congestión logística por carretera en el entorno del Estrecho, especialmente en el puerto de Tánger, donde los transportistas pueden acumular esperas de más de un día por trámites administrativos.

Cuellos de botella

Esta situación penaliza especialmente a mercancías de vida útil corta, como los frutos rojos, donde los retrasos se traducen en pérdidas económicas.

En este contexto, Boluda estudia alternativas que aporten mayor fiabilidad y frescura a la cadena logística. Sin embargo, Climent es claro al señalar que la posible puesta en marcha de una línea directa entre Agadir y Canarias se encuentra todavía en una fase «muy verde». La compañía está recopilando información para evaluar el interés real de clientes y transportistas, la disponibilidad de buques, la rotación de cargas y el impacto de la estacionalidad.

Operación societaria

Respecto a la entrada de la compañía estatal marroquí Marsa Maroc, con la compra del 45 % del capital de Boluda Maritime Terminals (BMT), filial del grupo Boluda, se trata de una operación financiera e industrial que afecta a terminales en puertos como Santander, Cádiz o Sevilla y que no está vinculada al análisis de nuevas rutas entre Canarias y Agadir.

En el ámbito aéreo, Miguel Ángel Suárez, director comercial y de marketing de Binter Canarias, explica que la conectividad con Agadir existe, pero que su ampliación dependerá de que se genere actividad real. Señala que la ruta actual cuenta con una sola frecuencia semanal y es «deficitaria», manteniéndose principalmente por el compromiso de la aerolínea con la conectividad tricontinental.

Conectividad aérea

Para que sea viable aumentar las conexiones, Suárez indica que es imprescindible que el mercado crezca y se generen paquetes turísticos que atraigan tanto a canarios como a marroquíes.

Entre los puntos clave que destaca el representante de Binter se encuentra la necesidad de apoyo financiero. La aerolínea solicita que el Gobierno de la región de Souss-Massa ayude económicamente a cubrir parte de los costes operativos. El modelo actual de un solo vuelo semanal obliga a los turistas a permanecer siete días en el destino, lo que dificulta la venta de escapadas cortas. Para poner una frecuencia adicional, Suárez indica que es necesario además que las agencias de viajes y turoperadores se comprometan a bloquear plazas garantizadas.

Oferta turística

Ignacio Poladura, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores, considera que los contactos mantenidos en Agadir fueron útiles para explorar productos complementarios entre Canarias y la región de Souss-Massa. Plantea tres líneas de trabajo: atraer turistas europeos que combinen ambos destinos, fomentar los viajes de residentes canarios a Marruecos y captar residentes marroquíes hacia las islas. No obstante, señala que es necesario desarrollar la conectividad aérea.