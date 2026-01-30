Canarias mantendrá en 2026 la ayuda al combustible para las islas no capitalinas

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias mantendrá durante todo 2026 la bonificación extraordinaria y temporal al combustible en las islas no capitalinas. La medida, impulsada por la consejera Matilde Asián, queda recogida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 y tiene como objetivo reducir el sobrecoste estructural que soportan estos territorios frente a Tenerife y Gran Canaria.

La prórroga de esta ayuda estará vigente desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026, con un sistema de revisión trimestral que permitirá ajustar la cuantía de la bonificación en función de la evolución real de los precios del combustible en cada isla.

¿En qué consiste la bonificación al combustible?

La bonificación se aplicará a determinados combustibles derivados del refino del petróleo, como la gasolina 95 y el gasóleo A, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la orden firmada por la consejera de Hacienda.

Según establece la normativa, la bonificación se activará cuando el precio del combustible en una isla no capitalina sea igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas.

En esos casos, la ayuda podrá oscilar entre cinco y 30 céntimos por litro, en función del diferencial existente. El sistema se basa exclusivamente en datos objetivos de precios, sin intervención directa en el mercado.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que se trata de una medida excepcional y temporal, diseñada para corregir desequilibrios reales entre territorios y evitar que el sobrecoste recaiga de forma continuada sobre los residentes y el tejido económico de las islas afectadas.

Islas beneficiarias en febrero y marzo de 2026

Para los meses de febrero y marzo de 2026, la orden recoge que las islas beneficiarias de esta bonificación serán:

El Hierro , con una bonificación de 25 céntimos por litro

, con una bonificación de La Gomera , también con 25 céntimos por litro

, también con La Palma, donde la ayuda alcanzará los 20 céntimos por litro

Estas cuantías podrán modificarse en las siguientes revisiones trimestrales en función de la evolución de los precios del combustible.

Tratamiento específico para La Palma

La orden contempla un tratamiento diferenciado para La Palma, que permitirá aplicar una bonificación superior a la que correspondería únicamente por el diferencial de precios. El objetivo es compensar el sobrecoste en el transporte que aún persiste como consecuencia de la erupción del volcán Tajogaite.

Desde la Consejería de Hacienda subrayan que esta medida busca mitigar el impacto económico que siguen soportando los residentes y las actividades productivas de la isla, especialmente en lo relacionado con el abastecimiento y la movilidad.

Un apoyo para los residentes

La consejera Matilde Asián ha recalcado que el propósito de la bonificación no es igualar artificialmente los precios del combustible en todas las islas, sino evitar que determinados territorios soporten de forma permanente un coste adicional que limite su desarrollo económico y afecte al día a día de la población.

La orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), aunque tendrá efectos retroactivos desde el 1 de febrero de 2026.