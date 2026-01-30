Canarias acoge con éxito la primera operación europea de un vuelo estratosférico de larga distancia

Canarias ha sido escenario de un hito histórico para la aviación europea. El gestor estatal de navegación aérea ENAIRE, en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ha hecho posible la primera operación en Europa de un vuelo estratosférico de gran altitud y largo alcance mediante una plataforma HAPS (High Altitude Platform System). La actuación se desarrolló con éxito durante el pasado mes de diciembre en el estratopuerto del Parque Tecnológico de Fuerteventura, dentro del espacio aéreo canario, gestionado por el Centro de Control de ENAIRE en Canarias.

La operación marca un antes y un después en la gestión del tráfico aéreo nacional, al integrar por primera vez aeronaves no tripuladas de gran envergadura con la aviación comercial convencional, manteniendo en todo momento los máximos estándares de seguridad y eficiencia operativa. Este tipo de plataformas operan a altitudes muy superiores a las habituales, lo que exige procedimientos específicos y una coordinación precisa entre los distintos actores implicados.

Desde ENAIRE se destaca que la experiencia demuestra la capacidad del sistema aéreo español para adaptarse a nuevos modelos de operación, anticipándose a los retos tecnológicos que ya se perfilan en el sector aeronáutico europeo.

El papel estratégico de Canarias

El vuelo se llevó a cabo desde Fuerteventura, un enclave que refuerza el papel estratégico de Canarias como laboratorio de innovación aeroespacial. El archipiélago ofrece condiciones meteorológicas estables, amplias zonas de espacio aéreo y una ubicación privilegiada para ensayos tecnológicos avanzados, factores que lo convierten en un entorno idóneo para este tipo de proyectos.

El espacio aéreo canario está gestionado por ENAIRE, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de garantizar la seguridad y fluidez del tráfico aéreo en España.

Los espacios naranja y verdes son los coordinados por ENAIRE para la prueba del vuelo estratosférico / Enaire

Proyecto ISSEC y colaboración público-privada

La operación se enmarca en el proyecto ISSEC, liderado por Telespazio Ibérica (Grupo Leonardo) junto a Pegasus Aero Group, constituidos en Unión Temporal de Empresas (UTE). El objetivo del proyecto es impulsar servicios de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) orientados a crear soluciones tecnológicas aplicables a ámbitos como la biodiversidad, la seguridad, la gestión de emergencias y otros servicios públicos.

La ejecución técnica del vuelo contó con la colaboración del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), que actuó como operador autorizado, poniendo de relieve el nivel de especialización alcanzado por la industria aeroespacial española y su capacidad para liderar iniciativas de alcance europeo.

Coordinación aérea y despegue de la plataforma HAPS

Para hacer posible el despegue y ascenso de la aeronave Apus Neo 18, desarrollada por MIRA Aerospace, los controladores aéreos de ENAIRE desplegaron procedimientos específicos de coordinación y supervisión. Estos protocolos permitieron garantizar una convivencia segura entre el vuelo estratosférico y el resto de operaciones aéreas, sin afectar al tráfico comercial.

Este tipo de plataformas HAPS puede permanecer largos periodos en la estratosfera, lo que abre nuevas posibilidades en campos como la observación terrestre y las telecomunicaciones.

Tecnología al servicio de las emergencias

Uno de los objetivos principales de estas operaciones es validar el uso de plataformas estratosféricas como herramientas de apoyo crítico. Además del vuelo HAPS, el proyecto incluye el despliegue de un globo libre de la compañía TAO, con el fin de probar sistemas de captación y transmisión de datos.

Estas tecnologías permitirán enviar información en tiempo real a centros de geoinformación, mejorando la respuesta de los servicios de emergencia ante situaciones como incendios forestales, catástrofes naturales o grandes emergencias, ámbitos especialmente sensibles en territorios insulares como Canarias. Este tipo de avances complementan los sistemas de protección civil y emergencias coordinados por las administraciones públicas.

Canarias y España en la vanguardia aeronáutica

Con esta operación, ENAIRE refuerza su apuesta por el desarrollo del concepto Higher Airspace Operations (HAO), que regula y ordena las operaciones aéreas en capas superiores del espacio aéreo. La experiencia sitúa a España y a Canarias en la vanguardia de la innovación aeronáutica europea, anticipando un escenario en el que convivirán aeronaves tripuladas, drones y plataformas estratosféricas.

ENAIRE, referente europeo en seguridad aérea

ENAIRE es el gestor estatal de la navegación aérea en España y uno de los principales referentes del sector en Europa. Presta servicios de control de tránsito aéreo en las fases de ruta y aproximación, gestiona comunicaciones, navegación y vigilancia en todo el espacio aéreo nacional y controla aeródromos en 21 aeropuertos, incluidos los de mayor tráfico del país.

La entidad es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo y forma parte de alianzas internacionales como CANSO, SESAR Joint Undertaking y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En materia de seguridad, ENAIRE ha obtenido durante seis años consecutivos la máxima calificación europea, consolidando un modelo de gestión seguro, eficiente e innovador que ahora se proyecta hacia el futuro del espacio aéreo de gran altitud.