La ULPGC prueba una sustancia similar al LSD para calmar la ansiedad en perros de albergue
El tratamiento moldea el estado de ánimo de los animales y les ayuda a recuperar la calma y a socializar para impulsar la adopción
El estrés, la ansiedad y la falta de socialización con las personas son algunas de las circunstancias que moldean la personalidad de los perros alojados en albergues y que, en ocasiones, se traducen en problemas de comportamiento que dificultan su adopción. Para afrontar estos obstáculos, un equipo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la Universidad Fernando Pessoa, la Asociación Científica Psicodélica y la Asociación por el Respeto y el Compromiso con los Animales y la Naturaleza (ARYCAN), ha impulsado un estudio que ha demostrado la eficacia de dispensar dosis bajas de 1cp-LSD, un compuesto análogo al LSD, para devolver a la calma a estos animales.
Los resultados se obtuvieron mediante un ensayo controlado con 20 perros acogidos en el albergue insular de Bañaderos (Arucas), bajo gestión del Cabildo de Gran Canaria. Divididos en grupos, los canes recibieron intervención conductual, tratamiento farmacológico, la combinación de ambos o ningún tratamiento. La opción que demostró mayores mejoras de la calma, la sociabilidad y respuestas emocionales positivas, con efectos que se mantuvieron durante varias semanas, fue la combinación entre el fármaco y una intervención conductual.
"Este tipo de sustancias ejerce un efecto ansiolítico en las personas que está demostrado. Los mecanismos de disparo y control de la ansiedad son similares entre ambas especies, la canina y la humana. Por tanto, la hipótesis era que las sustancias de este tipo también serían útiles para el control de la ansiedad de los perros", explica Luis Alberto Henríquez, profesor titular del Departamento de Ciencias Clínicas y uno de los autores del estudio junto a Elisa Hernández Álvarez y Octavio Pérez Luzardo.
El investigador destaca que las sustancias empleadas "son bastante benévolas" y que los riesgos, tomados en un contexto terapéutico, son "muy pequeños". "Además, nosotros no es que les diéramos una alta dosis porque eso no es ético y les cambiaría la percepción. Lo que hicimos fue suministrarle dosis que no son alucinógenas pero que sí moldean el estado de ánimo", aclara.
El fármaco resulta útil en situaciones de estrés, como los viajes o las salidas al veterinario
El estudio concluyó sin que se observasen efectos adversos para los animales, que no presentaron ningún proceso de desinhibición ni cambios negativos de comportamiento. Un mes después de haberles retirado el tratamiento, una nueva evaluación mostró que los niveles de sociabilidad y de calma se mantenían estables.
En cuanto a sus usos, Henríquez asegura que el fármaco podría emplearse en otras situaciones de estrés para los perros, como viajes o visitas al veterinario. "Si al animal se le medica antes de someterle a ese estrés y se adapta el viaje por parte de los profesionales veterinarios, puede entender que no va a pasar nada", detalla. Sin embargo, podría no resultar tan efectivo frente a otras circunstancias, como los petardos o los voladores.
Aplicación en otros animales
Otros animales domésticos como los gatos reaccionan de forma diferente ante determinados anestésicos. "Creo que sí que es extrapolable, pero los gatos son bastante más difíciles de evaluar porque cuesta más manipularlos y no es tan sencillo medir el estrés", apunta el investigador.
El autor del estudio espera "que otros grupos de investigación se animen a hacer lo mismo, que la evidencia se vaya asentando y que, en un momento dado, si no es en humanos, sí que se abra la mano para probar nuevas alternativas terapéuticas en el caso de los animales".
- La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
- Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
- La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
- Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
- Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
- La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
- Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
- Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL