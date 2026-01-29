Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSigue en directo el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de TenerifePrograma Carnaval de TenerifeDesaparecida en TenerifeCaso MediadorProtesta del sector primarioProstitución en Tenerife
instagramlinkedin

El presidente Clavijo negociará el ‘decreto Canarias’ con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales

El Gobierno remitirá el texto final al Parlamento para dar una nueva oportunidad al PSOE y NC de aportar propuestas

El presidente Fernando Clavijo, de espaldas, durante la reunión con los portavoces del Parlamento de la que se ausentaron el PSOE y NC.

El presidente Fernando Clavijo, de espaldas, durante la reunión con los portavoces del Parlamento de la que se ausentaron el PSOE y NC. / Acfi Press

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Finalizada la etapa de negociar el ‘decreto Canarias’ con los partidos que conforman el arco parlamentario -con la ausencia del PSOE y NC-, ahora es el turno de los agentes sociales, los cabildos y los ayuntamientos, con los que el presidente Fernando Clavijo pretende reunirse para continuar elaborando el texto que convertirá en norma el contenido de los acuerdos políticos suscritos en 2023 entre CC, tanto con el PP como con los socialistas, para posibilitar las investiduras de Alberto Núñez Feijóo -que fue fallida- y de Pedro Sánchez.

Tras la segunda reunión mantenida este jueves en la sede tinerfeña de Presidencia, Clavijo explicó que "este no es un documento político, sino técnico, un decreto ley que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros", pero que necesita tener "un consenso" social que lo respalde, motivo por el que ahora "solicitaré reunirme con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), porque hay medidas que afectan de forma directa” a las corporaciones locales, además del Consejo Asesor del Presidente, del que forman parte las patronales y las centrales sindicales.

Tras ello, se aprobará en el Consejo de Gobierno el texto y se remitirá como comunicación al Parlamento de Canarias para que todos los grupos puedan incluir resoluciones que lo enriquezcan.

WhatsApp Image 2026 01 29 at 13.55.10

WhatsApp Image 2026 01 29 at 13.55.10 / Raúl Acosta (i), Casimiro Curbelo, Javier Nieto, Luz Reverón y José Miguel Barragán (d) durante la reunión en la sede de Presidencia.

Llamamiento a la reflexión

Es en este punto en el que el presidente hizo un “llamamiento a la reflexión” dirigido al PSOE y NC “para que se vuelvan a sentar, pues no es una buena noticia que en asuntos que afectan de forma directa a la calidad de vida de los canarios” no se alcance el consenso.

"No quiero que este decreto ley genere división en Canarias, sino todo lo contrario, que tenga el mayor apoyo social, porque así tendremos más fortaleza para negociar con el Estado", afirmó.

Noticias relacionadas y más

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
  2. Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
  3. La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
  4. Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
  5. Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
  6. La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
  7. Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
  8. Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL

Aviso del SEPE a los trabajadores de Tenerife: el paro camiará en 2026 si encuentras trabajo y sigues cobrando el subsidio

Aviso del SEPE a los trabajadores de Tenerife: el paro camiará en 2026 si encuentras trabajo y sigues cobrando el subsidio

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

El presidente Clavijo negociará el ‘decreto Canarias’ con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales

El presidente Clavijo negociará el ‘decreto Canarias’ con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales

Caso Mediador: el jurado responde 14 preguntas clave para decidir el futuro de los acusados

Caso Mediador: el jurado responde 14 preguntas clave para decidir el futuro de los acusados

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

Astrid Pérez censura la política recentralizadora de Bruselas

Astrid Pérez censura la política recentralizadora de Bruselas

Se quedó sin vacaciones de Semana Santa y sin trabajo: un abogado laboral alerta a los trabajadores canarios de un problema común que sucede en muchas empesas

Eilyn Pérez Amores expone en La Laguna su viaje interior con la muestra 'Ítaca, Ítaca, Ítaca'

Eilyn Pérez Amores expone en La Laguna su viaje interior con la muestra 'Ítaca, Ítaca, Ítaca'
Tracking Pixel Contents