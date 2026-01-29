El presidente Clavijo negociará el ‘decreto Canarias’ con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales

Finalizada la etapa de negociar el ‘decreto Canarias’ con los partidos que conforman el arco parlamentario -con la ausencia del PSOE y NC-, ahora es el turno de los agentes sociales, los cabildos y los ayuntamientos, con los que el presidente Fernando Clavijo pretende reunirse para continuar elaborando el texto que convertirá en norma el contenido de los acuerdos políticos suscritos en 2023 entre CC, tanto con el PP como con los socialistas, para posibilitar las investiduras de Alberto Núñez Feijóo -que fue fallida- y de Pedro Sánchez.

Tras la segunda reunión mantenida este jueves en la sede tinerfeña de Presidencia, Clavijo explicó que "este no es un documento político, sino técnico, un decreto ley que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros", pero que necesita tener "un consenso" social que lo respalde, motivo por el que ahora "solicitaré reunirme con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), porque hay medidas que afectan de forma directa” a las corporaciones locales, además del Consejo Asesor del Presidente, del que forman parte las patronales y las centrales sindicales.

Tras ello, se aprobará en el Consejo de Gobierno el texto y se remitirá como comunicación al Parlamento de Canarias para que todos los grupos puedan incluir resoluciones que lo enriquezcan.

Raúl Acosta (i), Casimiro Curbelo, Javier Nieto, Luz Reverón y José Miguel Barragán (d) durante la reunión en la sede de Presidencia.

Llamamiento a la reflexión

Es en este punto en el que el presidente hizo un “llamamiento a la reflexión” dirigido al PSOE y NC “para que se vuelvan a sentar, pues no es una buena noticia que en asuntos que afectan de forma directa a la calidad de vida de los canarios” no se alcance el consenso.

"No quiero que este decreto ley genere división en Canarias, sino todo lo contrario, que tenga el mayor apoyo social, porque así tendremos más fortaleza para negociar con el Estado", afirmó.

