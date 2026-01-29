El legado de Marie Curie se exhibe en La Laguna: entre la ciencia y la solidaridad

¿Cuáles eran las herramientas que empleaba Marie Curie para llevar a cabo sus descubrimientos? ¿Con qué cubiertos comió tras ganar alguno de los dos premios Nobel que obtuvo a lo largo de su vida? Por raro que parezca, estas preguntas se podrán resolver hasta el 4 de marzo en La Laguna. El antiguo convento de Santo Domingo acoge la exposición María Skłodowska-Curie. Una polaca en París, dedicada a la vida, la trayectoria científica y el legado de una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia y que desvela, no sólo los logros académicos que alcanzó a lo largo de su dilatada carrera, sino también algunas de las facetas más desconocidas de su vida personal. Esta muestra, que ya se ha podido visitar en diferentes puntos de España así como en el extranjero, llega por primera vez a Canarias con un recorrido por la infancia y juventud de la científica, su vida en París, sus viajes por el mundo y sus tres visitas a España, así como los detalles de la descendencia que tuvo, y que se ha revelado igual de talentosa que ella.

Las dos comisarias de la muestra, la gestora cultural Belén Yuste, y la musicóloga y escritora Sonnia L. Rivas-Caballero, acudieron a la inauguración e insistieron en que Marie Curie fue una gran científica «pero fue aún mejor persona». Es por ello que esta muestra incluye detalles de la desconocida y arriesgada labor humanitaria que llevó a cabo la científica durante la I Guerra Mundial, lo que la muestra ahora como una persona idealista, solidaria y comprometida. Así, Curie fue la creadora de las unidades de máquinas de rayos X portátiles, que mejoraron la asistencia a los soldados heridos en el frente en aquella contienda mundial.

Logros únicos

La exposición recorre la vida de la científica polaco-francesa a través de paneles que dan a conocer la vida y la obra de la mujer que no solo fue profesora universitaria, académica y doctora honoris causa por numerosas universidades, sino que es la única persona que ha recibido dos premios Nobel en diferentes categorías –de Física, en 1903, y de Química, en 1911–. Junto a estos detalles, la exposición incluye una recreación del laboratorio de Marie Curie, con una silueta a tamaño real de ella trabajando frente a algunos materiales científicos.

La exposición comienza con un recuerdo para Alfred Nobel. / Arturo Jiménez

La muestra comienza con un recuerdo para Alfred Nobel, quien en su testamento dejó establecido que su fortuna debía repartirse para crear los premios que llevan ahora su nombre. A continuación, en la sala principal, se narra el nacimiento de María Skłodowska en Polonia y su traslado a Francia, donde finalizó sus estudios en la Universidad de París. También se relata su relación con Pierre Curie, quien falleció cuando tan solo tenía 46 años. La tercera parte recibe el nombre de Ciudadana del mundo para hacer comprender el papel fundamental que desempeñó para dar a conocer la ciencia más allá de Europa.

En España

Marie Curie realizó tres viajes a España, en 1919, en 1931 y en 1933. A pesar de que nunca visitó Canarias, sí tuvo cierta relación con las Islas puesto que el científico lanzaroteño Blas Cabrera y Felipe fue el anfitrión de la científica durante su segundo viaje a España, en abril de 1931. De estos trayectos y de otros muchos momentos de su vida se pueden descubrir diferentes detalles a través de la numismática y la filatelia que se expone en diferentes vitrinas de la sala, así como cuadros originales que llenan de detalles esta propuesta.

Una de las comisarias, Belén Yuste, junto a uno de los paneles expositivos. / Arturo Jiménez

La muestra finaliza con un guiño al legado de Curie, que se refleja en sus descendientes. No en vano esta saga cuenta en su poder con cinco premios Nobel. El recorrido termina con la noticia más reciente de esta familia de genios científicos ya que despide la muestra un panel dedicado a la rosa Irène Joliot-Curie, presentada en 2023.

Lazos con el presente

Durante la inauguración, el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, destacó la figura de Marie Curie, no solo como una científica excepcional, sino también por su compromiso social y humanitario. Además, puso en valor su papel como referente femenino en la ciencia y como ejemplo para generaciones de mujeres que han seguido su legado investigador. Por su parte, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, habló sobre la relevancia de este tipo de alianzas entre la ciudad y la universidad, que permiten acercar al público figuras históricas. Señaló que la exposición ofrece la oportunidad de analizar la figura de Marie Curie no solo desde una perspectiva científica, sino también social, haciendo especial hincapié en su condición de mujer emigrante que se trasladó a Francia para formarse y buscar nuevas oportunidades, una experiencia con claras resonancias en la actualidad.