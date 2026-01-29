El exrector Robaina lidera la nueva Ejecutiva local de Primero Canarias

Tras el anuncio de su entrada en Municipalistas Primero Canarias (1º CAN), el exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, será el líder de la Ejecutiva local de la formación al encabezar una lista de consenso para presidir el partido en la capital. En el transcurso de la asamblea celebrada ayer Robaina anunció al centenar de militantes presentes la conformación de una plancha en la que destacan dirigentes con experiencia en la gestión pública procedentes en su mayoría de Nueva Canarias (NC), además de nuevas incorporaciones sin trayectoria previa en política y activistas de organizaciones sociales y vecinales del municipio.

Además de Robaina, el núcleo duro de la primera Ejecutiva capitalina de 1º CAN la conforman Carlota Guerra como vicepresidenta primera y responsable de Comunicación; Ruymán Santana que será vicepresidente segundo y llevará la gestión económica y Raúl García Brink, que será el responsable de la Secretaría de Organización. En la comisión permanente también estarán Javier Ramos Aparicio, José Eduardo Ramírez, Paula Jiménez, Heriberto Dávila, Nauzet Pérez y Lidia Cáceres.

Una parte destacada del nuevo equipo directivo capitalino está compuesto por antiguos dirigentes de NC que abandonaron la formación canarista tras la crisis interna que dio lugar al nacimiento de Primero Canarias. Entre los dirigentes más reconocidos están el concejal del Ayuntamiento capitalino José Eduardo Ramírez, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo grancanario Raúl García Brink o exmiembros de la Ejecutiva local de NC como Heriberto Dávila, Nauzet Pérez, Antonio Quintana, Mari Luz Rodríguez o Mari Carmen Reyes. En el equipo permanente de la Ejecutiva también figuras dos dirigentes que en su momento estuvieron en Ciudadanos (Cs), caso de Ruymán Santana -gerente de la Autoridad Única del Transporte– y Lidia Cáceres, exconcejala capitalina.

Proceso electoral

La asamblea de ayer es el inicio del proceso para elegir a los órganos de dirección de la formación en la capital, que son la Ejecutiva local y el Consejo Político. Aunque el plazo de presentación de candidaturas finaliza el 9 de febrero, la plancha que lidera Robaina cuenta con el consenso de los militantes y el visto bueno de la dirección del partido. Por lo pronto se trata de dar inicio a la trayectoria oficial del partido en el municipio capitalino, si bien la vista está puesta en preparar a la organización para las elecciones municipales de 2027. En este sentido, Rafael Robaina se coloca como uno de los dirigentes a tener en cuenta para la candidatura de Primero Canarias al Ayuntamiento capitalino.

El nuevo equipo directivo será ahora el encargado de continuar con el programa puesto en marcha desde hace varios meses para visitar los barrios de la capital grancanaria, en el que está participando de forma activa el vicepresidente del Cabildo y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. El objetivo no es solo darse a conocer, sino recoger de primera mano los problemas de los barrios y buscar soluciones a los mismos