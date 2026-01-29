Canarias, entre las comunidades con mayor satisfacción del profesorado, según la OCDE

Canarias se sitúa como una de las comunidades autónomas con mayores niveles de satisfacción y bienestar del profesorado, según los resultados del Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS) 2024, impulsado por la OCDE.

La investigación analiza las condiciones laborales, el clima escolar, las prácticas docentes y la percepción del profesorado sobre su trabajo, ofreciendo una visión detallada del sistema educativo canario, ha detallado este jueves el Gobierno en un comunicado.

El estudio, analizado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes refleja, según el Ejecutivo, que los docentes de Canarias muestran altos grados de satisfacción con su labor, un clima laboral favorable, un elevado nivel de colaboración profesional y un impacto limitado de la salud mental en el abandono del profesorado joven.

En Educación Infantil, más del 98% del profesorado está satisfecho con su trabajo, y alrededor del 92% volvería a elegir la docencia.

La valoración positiva se sostiene en la calidad de las relaciones en la comunidad educativa, el reconocimiento de las familias y el apoyo recibido por los alumnos, agrega la nota, que detalla que a satisfacción con el salario y la autonomía profesional también supera la media estatal.

En Primaria y Secundaria, más del 95 % del profesorado declara satisfacción laboral, destacando el sentido de propósito social y la contribución positiva de su labor a la sociedad.

El informe también señala que la salud mental de los docentes jóvenes apenas provoca abandono: solo un 2% de los menores de 30 años consideraría dejar la profesión por motivos de bienestar emocional, frente al 14% de media en España.

El estudio identifica, no obstante, ámbitos de mejora, especialmente para el profesorado mayor de 30 años, que percibe mayor carga de trabajo, presión y estrés relacionados con la docencia y tareas de planificación, coordinación y gestión.

Según las mismas fuentes, cerca del 74% del profesorado de Primaria y más del 56 % en Secundaria intercambia materiales docentes de forma habitual, y más de la mitad de los docentes de Primaria y el 43% de Secundaria imparte clase junto a otros docentes en el aula, cifras superiores a la media estatal.

En cuanto a diversidad, aunque menos del 60 % del profesorado aborda diariamente la representación de distintas estructuras familiares o necesidades físicas del alumnado, Canarias supera en alrededor de diez puntos porcentuales la media de España.

En conjunto, TALIS 2024 refleja un profesorado satisfecho y motivado, con un clima laboral favorable, y ofrece información clave para orientar políticas educativas y programas de formación y acompañamiento docente, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y consolidar el bienestar del profesorado.