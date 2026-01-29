Entrevista | Alex Oscoz Jefe de Operaciones Telescópicas del IAC
Alex Oscoz, Jefe de Operaciones Telescópicas del IAC: «Los jóvenes ya no tendrán que irse»
Colaborador en Tenerife Space Horizon
Clara Santamaría
¿Servirá Tenerife Space Horizon para situar a Canarias en el punto de mira internacional?
Sí, totalmente. La estrategia está muy bien planteada y de hecho está diseñada para que dé resultados con el tiempo. Es decir, cuenta con financiación, apoyo político y en las Islas tenemos a nuestra disposición los factores necesarios para llevarlo a cabo. La idea es que Tenerife se convierta en una referencia internacional en el mundo del espacio, al igual que lo es en astrofísica.
¿Qué relevancia tiene el capital humano en esta estrategia?
El Cabildo, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna están trabajando para formar la futura generación de científicos e ingenieros. Pero es que además nos estamos centrando en ofrecerles puestos para que no tengan que emigrar por necesidad y puedan desarrollar aquí su carrera profesional. Entonces, estas acciones que recoge la estrategia van a atraer a empresas altamente tecnológicas a Canarias. Y esto mismo es lo que va a hacer que los jóvenes se nutran. Es un triple beneficio para la sociedad porque se genera empleo, se obtiene una recompensa económica y la ciudadanía podrá disfrutar de resultados sociales.
El plazo para cumplir los objetivos es hasta 2035...
Sí, hay proyectos a corto plazo y otros que necesitarán más tiempo. Pero la idea de establecer ese límite es porque resulta fundamental para nosotros y para las empresas. Demuestra que hay una intención prolongada en el tiempo.
¿Cuándo se pondrán en marcha esos primeros proyectos?
Ya mismo. Este año comenzaremos a ver los resultados del proyecto con el Cabildo sobre cámaras infrarrojas en aviones y helicópteros para que den respuesta rápida en situaciones de emergencia como catástrofes. Por otro lado, a principios de 2027 estará disponible la nueva versión de nuestra cámara Drago 3, que es única. Y justo después empezaremos a lanzar esos primeros satélites de la Constelación Islas Canarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
- Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
- Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
- La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
- Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
- Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad
- Pulso turístico de Rabat a Canarias
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general