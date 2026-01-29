Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García
El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional
Servimedia
El empresario Víctor de Aldama relacionó este jueves en la Audiencia Nacional con el llamado 'caso Hidrocarburos' al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al actual titular de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
El propio Aldama explicó estas acusaciones a los periodistas al término de su declaración, que duró algo más de hora y media y que se inició a las 10.00 horas.
Aldama dijo a los medios de comunicación que, en su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, había hablado de la "vinculación" con la presunta trama de hidrocarburos de Ábalos, Torres y Koldo.
"Depósitos fiscales en Canarias"
También testificó que la empresaria Carmen Pano le daba a él dinero "para entregárselo" a Ábalos y Koldo, que son los que supuestamente debían hacer gestiones dentro del Gobierno para conseguir una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel, impulsada por el empresario Claudio Rivas.
Asimismo, Aldama señaló que había declarado que Ábalos, Torres y Koldo "tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias". En este sentido, un "depósito fiscal" en el sector de los hidrocarburos es una instalación autorizada por la Agencia Tributaria donde se pueden almacenar, tener y mover carburantes bajo régimen suspensivo, es decir, sin devengar todavía los Impuestos Especiales ni el IVA hasta que el producto sale a la cadena de distribución o se "pone a consumo".
A este respecto, el empresario negó haber tenido ninguna relación con el presunto fraude del IVA de 180 millones de euros del 'caso Hidrocarburos', puesto que su papel en esta operación era de "comisionista" y "conseguidor", pero no administraba ninguna compañía relacionada con combustible.
- La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
- Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
- La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
- Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
- Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
- La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
- Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
- Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL