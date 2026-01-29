Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSigue en directo el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de TenerifePrograma Carnaval de TenerifeDesaparecida en TenerifeCaso MediadorProtesta del sector primarioProstitución en Tenerife
instagramlinkedin

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional

El empresario Víctor de Aldama a la salida de la Audiencia Nacional tras declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). El caso Hidrocarburos investiga una supuesta trama empresarial y política que habría defraudado más d

El empresario Víctor de Aldama a la salida de la Audiencia Nacional tras declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). El caso Hidrocarburos investiga una supuesta trama empresarial y política que habría defraudado más d / Fernando Sánchez - Europa Press

Servimedia

Madrid

El empresario Víctor de Aldama relacionó este jueves en la Audiencia Nacional con el llamado 'caso Hidrocarburos' al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al actual titular de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

El propio Aldama explicó estas acusaciones a los periodistas al término de su declaración, que duró algo más de hora y media y que se inició a las 10.00 horas.

Aldama dijo a los medios de comunicación que, en su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, había hablado de la "vinculación" con la presunta trama de hidrocarburos de Ábalos, Torres y Koldo.

"Depósitos fiscales en Canarias"

También testificó que la empresaria Carmen Pano le daba a él dinero "para entregárselo" a Ábalos y Koldo, que son los que supuestamente debían hacer gestiones dentro del Gobierno para conseguir una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel, impulsada por el empresario Claudio Rivas.

Asimismo, Aldama señaló que había declarado que Ábalos, Torres y Koldo "tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias". En este sentido, un "depósito fiscal" en el sector de los hidrocarburos es una instalación autorizada por la Agencia Tributaria donde se pueden almacenar, tener y mover carburantes bajo régimen suspensivo, es decir, sin devengar todavía los Impuestos Especiales ni el IVA hasta que el producto sale a la cadena de distribución o se "pone a consumo".

Noticias relacionadas y más

A este respecto, el empresario negó haber tenido ninguna relación con el presunto fraude del IVA de 180 millones de euros del 'caso Hidrocarburos', puesto que su papel en esta operación era de "comisionista" y "conseguidor", pero no administraba ninguna compañía relacionada con combustible.

TEMAS

  1. La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
  2. Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
  3. La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
  4. Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
  5. Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
  6. La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
  7. Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
  8. Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

Caso Mediador: el jurado responde 14 preguntas clave para decidir el futuro de los acusados

Caso Mediador: el jurado responde 14 preguntas clave para decidir el futuro de los acusados

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

Astrid Pérez censura la política recentralizadora de Bruselas

Astrid Pérez censura la política recentralizadora de Bruselas

Se quedó sin vacaciones de Semana Santa y sin trabajo: un abogado laboral alerta a los trabajadores canarios de un problema común que sucede en muchas empesas

Eilyn Pérez Amores expone en La Laguna su viaje interior con la muestra 'Ítaca, Ítaca, Ítaca'

Eilyn Pérez Amores expone en La Laguna su viaje interior con la muestra 'Ítaca, Ítaca, Ítaca'

Los séniors de Canarias son independientes, mantienen la ilusión por el futuro y se sienten valorados

Los séniors de Canarias son independientes, mantienen la ilusión por el futuro y se sienten valorados

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents