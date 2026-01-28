Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOE y NC plantan al presidente Clavijo por convertir el 'decreto Canarias' en un "paripé"

La oposición de izquierdas no participará en la reunión de este jueves en Presidencia por considerar que el texto no es más que "un teatro político para confrontar" con Moncloa

Imagen de archivo del presidente Fernando Clavijo (i) y el portavoz socialista, Sebastián Franquis, en el patio del Parlamento.

Imagen de archivo del presidente Fernando Clavijo (i) y el portavoz socialista, Sebastián Franquis, en el patio del Parlamento. / Álex Rosa

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El 'modo canario' del que hace gala el presidente Fernando Clavijo, consistente en que todos los grupos parlamentarios y agentes sociales hagan piña a favor de una acción política concreta, encalla en el 'decreto Canarias'. Tanto el PSOE como NC-Bc plantarán este jueves al jefe del Ejecutivo y no acudirán a la reunión convocada junto al resto de portavoces de la Cámara regional para abordar el borrador del texto que pretende convertir en norma los acuerdos de investidura pactados entre CC y los socialistas en 2023 para hacer presidente a Pedro Sánchez, es decir, la conocida como agenda canaria.

Los recelos de los partidos de PSOE y NC-Bc no solo no han disminuido, sino que se han agravado, en los dos meses transcurridos entre la primera reunión mantenida en la sede de Presidencia el 12 de noviembre debido a que consideran que el Gobierno no ha incorporado, como avanzó este periódico, ni una sola de las propuestas de mejora aportadas por la oposición para poder pactar un texto conjunto y acusan al presidente de poner en marcha un "auténtico paripé" mediático y político que es "puro teatro".

Para ambas formaciones, "resulta incompatible pedir unidad" a los grupos parlamentarios y, al mismo tiempo, "despreciar por completo" las propuestas planteadas por la oposición.

Luis Campos (d), conversa con los nacionalistas José Miguel Barragán (i) y David Toledo en un receso del último pleno parlamentario.

Luis Campos (d), conversa con los nacionalistas José Miguel Barragán (i) y David Toledo en un receso del último pleno parlamentario. / Álex Rosa

Engaño y ficción

Así, el socialista Sebastián Franquis asegura que el PSOE "no va a avalar este engaño ni va a convalidar una ficción jurídica que debilita al autogobierno y que ha sido diseñada para ocultar la falta de proyecto, de gestión y de liderazgo del Gobierno de Canarias”.

Por su parte, el líder de los 'canaristas', Luis Campos, insiste en que "NC no se presta a que la utilicen como coartada para el programa electoral de CC".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez

