¿Qué pasa ahora con la paga de 418.000 pensionistas isleños?

El pleno del Congreso –con lo votos en contra de PP, Vox y Junts– tumbó el martes el decreto ómnibus del escudo social, que incluía la revalorización de las pensiones un 2,7%, entre otras cuestiones. Un déjà vu muy real de lo que ocurría hace justo un año cuando la Cámara Baja ya se negaba a aprobar un paquete de medidas por considerarlas dispares en un texto indivisible. La historia se repitió y la subida de las pagas de 418.000 pensionistas en Canarias, está en el aire. Casi 10 millones de personas en todo el país. A partir de ahora se abre un abanico de escenarios y muchas dudas sobre el futuro de las pensiones.

¿Cuál era la subida planteada?

La idea era que las pensiones subieran por quinto año consecutivo conforme a la fórmula fijada en la ley impulsada por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Un sistema que vincula la revalorización anual al IPC interanual, calculado entre diciembre de hace dos años y noviembre del año anterior. Con esta fórmula las pensiones contributivas deberían incrementarse un 2,7%. Además, el Gobierno aprobó una subida extraordinaria del 11,4% para las pensiones no contributivas –de jubilación e invalidez y para el Ingreso Mínimo Vital–, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus beneficiarios. Y un incremento del 7% para la pensiones mínimas.

¿A cuántos canarios afecta?

Según los datos de la Seguridad Social del mes de diciembre de 2025, en Canarias hay más de 418.000 pensionistas, más de 377.100 pensiones contributivas y 41.800 no contributivas –25.610 por jubilación y 16.221 por incapacidad–. En el caso de las contributivas, la cifra se sitúa en 213.000 jubilaciones. En las Islas hay 97.000 ciudadanos que perciben pensión mínima. También se beneficiarán de la revalorización del 11,4% aprobada por Madrid los 38.626 canarios que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cobran el conocido como ingreso mínimo vital (IMV).

¿Cómo queda la pensión media con la subida?

Los jubilados canarios cobrarán –si finalmente se aprueba la revaloriización– 1.433,51 euros cada mes (más dos pagas extraordinarias), es decir, 37,68 euros más que en este momento. Y en el conjunto del año la mejora de sus ingresos anuales se cifra en 527,52 euros. En diciembre la pensión de jubilación contributiva media en Canarias se situó en los 1.397 euros, aunque desde la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias explican que el 60% de los beneficiarios cobran por debajo de esa cantidad. La pensión no contributiva media de jubilación no llega a los 570 euros.

¿Qué ocurrirá con las pensiones de febrero?

El Gobierno puede repetir la fórmula de hace un año y sacar adelante un nuevo decreto que solo incluya la subida de las pensiones o alguna medida adicional que la mayoría de la Cámara respalde. Debe hacerlo cuanto antes para que los pensionistas no vean como la próxima paga se reduce respecto a lo cobrado el primer mes del año. Las pensiones de enero ya se abonaron, por lo que su revalorización no está en duda. Pero, si el Gobierno no llega a tiempo, los jubilados cobrarían en febrero lo mismo que el pasado ejercicio.

¿Cómo lo solucionó el Gobierno el año pasado?

En enero de 2025, hace justo un año, se repitió el mismo escenario. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo rechazó el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones y que, tal y como ocurre ahora, incluía otras muchas medidas, entre ellas la cesión de un palacete de París al PNV. El Ejecutivo salvó la papeleta una semana después con un nuevo decreto que apartaba muchas de las cuestiones que incluía en un principio. Finalmente se aprobó la revalorización de las pensiones, la bonificación de los transportes y las ayudas a los afectados de la dana. Ese segundo decreto fue aprobado antes de que se abonase la nómina de febrero, por lo que los jubilados no llegaron a notar la caída del incremento.

¿Qué plantea ahora el Ejecutivo?

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en varias ocasiones que el Gobierno ya está trabajando para sacar adelante la mejora de la pensiones. Según apuntó ayer, «están analizando los diferentes escenarios» para «dar certidumbre a los pensionistas». Además, aseguró que el diálogo es «constante» con los grupos parlamentarios, aunque evitó concretar si está negociando con Junts para sacar la revalorización un decreto solo con esta medida.

¿Qué razones ha dado la oposición para tumbarel decreto?

Los partidos de la oposición defienden que no tumbaron la subida de las pensiones porque estuvieran en contra de que suban, sino porque consideran inadecuada la forma en que el Gobierno la incluyó dentro de un decreto con muchas otras medidas que ellos rechazan. Igual que en 2025. Argumentan que eso impide un debate transparente y que algunas de esas medidas tienen efectos contradictorios o perjudiciales, por lo que prefieren que cada medida se tramite por separado.

¿Qué otras medidas incluía el decreto ómnibus?

Además de la revalorización de las pensiones, el decreto ómnibus incluía un conjunto amplio de medidas sociales, fiscales y económicas. Entre las más relevantes figuraban la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, el mantenimiento de las ayudas energéticas –como el bono social eléctrico y la garantía de suministro–, incentivos fiscales para la rehabilitación energética de viviendas y la compra de vehículos eléctricos, así como distintas ayudas extraordinarias para los afectados por catástrofes naturales. El texto también contemplaba medidas para autónomos, cambios fiscales para personas desempleadas y disposiciones en el ámbito sanitario y territorial. El presidente de Vox, Santiago Abascal, justificó el voto en contra de su grupo parlamentario al decreto al considerar que el texto incorporaba medidas que favorecen la ocupación ilegal.

¿Cómo se han tomado la noticia los pensionistas canarios?

La decisión del Congreso ha generado un profundo malestar entre los pensionistas canarios. Desde la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias advierten de que el rechazo al decreto deja a miles de jubilados en una situación de incertidumbre y no descartan impulsar movilizaciones en las Islas, siguiendo el ejemplo de las ya anunciadas en Madrid o Cataluña. El colectivo asegura que el objetivo es presionar a los grupos parlamentarios que tumbaron el texto para que reconsideren su posición y permitan la aprobación de la revalorización en un nuevo decreto.

¿Cuánto supone el gasto en pensiones?

La Seguridad Social declaró un gasto en pensiones en las Islas de 4.885 millones de euros de enero a noviembre de 2025.