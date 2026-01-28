Llega a El Hierro un cayuco con 97 personas, incluido un bebé

Un cayuco con 97 personas a bordo, entre ellas un bebé de tres meses, arribó por sus propios medios, durante la noche de este martes, en torno a las 23:00 horas, a El Hierro, según han informado este jueves los servicios sanitarios y de emergencia.

Tras su llegada al muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 97 personas, de origen subsahariano, en su mayoría varones, entre los que viajaban 19 mujeres y 3 menores de edad, entre ellos un bebé de 3 meses de edad.

Atención inmediata

Fueron atendidos en el propio puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de nueve días, desde Brufut, Gambia.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG Corazón naranja – Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.