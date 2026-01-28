Muere Agusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
El exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Augusto Carlos Menvielle Laccourreye, falleció a los 87 años este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria
Augusto Carlos Menvielle Laccourreye , exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias desde 1987 a 1991, y maestro ajedrecista, ha fallecido a los 87 años de edad este miércoles en la Clínica San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria. Nacido en Barcelona el 12 de agosto de 1938 , vivió su juventud en Madrid donde estudió la carrera de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y en 1969 se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, en la que desarrolló una amplia faceta profesional como funcionario, además de su reconocida trayectoria como ajedrecista.
Augusto Menvielle era, por méritos propios, un ejemplo para las nuevas generaciones del ajedrez canario. Su intachable hoja de servicios en este deporte comenzó en 1950 al ganar, con 12 años, en una simultánea al por entonces niño prodigio Arturito Pomar. Con 18 años, irrumpió en el pujante entramado competitivo de los escaques de la capital de España, superando a estrellas de la época como el antes mencionado Pomar, Torán y Díez del Corral, en un torneo organizado por el Club de Ajedrez Real Madrid, en el que se formó y al que perteneció.
Su protagonismo ha sido, y es, ejemplar tanto en la actividad ajedrecista como en su vida profesional y personal.
- La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
- Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
- La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
- Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
- Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
- La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
- Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL
- Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad