Muere Agusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez

Augusto Carlos Menvielle Laccourreye , exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias desde 1987 a 1991, y maestro ajedrecista, ha fallecido a los 87 años de edad este miércoles en la Clínica San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria. Nacido en Barcelona el 12 de agosto de 1938 , vivió su juventud en Madrid donde estudió la carrera de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y en 1969 se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, en la que desarrolló una amplia faceta profesional como funcionario, además de su reconocida trayectoria como ajedrecista.

Augusto Menvielle era, por méritos propios, un ejemplo para las nuevas generaciones del ajedrez canario. Su intachable hoja de servicios en este deporte comenzó en 1950 al ganar, con 12 años, en una simultánea al por entonces niño prodigio Arturito Pomar. Con 18 años, irrumpió en el pujante entramado competitivo de los escaques de la capital de España, superando a estrellas de la época como el antes mencionado Pomar, Torán y Díez del Corral, en un torneo organizado por el Club de Ajedrez Real Madrid, en el que se formó y al que perteneció.

Su protagonismo ha sido, y es, ejemplar tanto en la actividad ajedrecista como en su vida profesional y personal.