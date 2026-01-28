El dúo tinerfeño las K-Narias lanza 'Culpable' junto a St. Pedro y prepara un disco por su 20º aniversario

Madurez emocional y artística. Eso es lo que ha alcanzado el dúo tinerfeño las K-Narias tras 20 años de carrera musical ininterrumpida. Las hermanas Gara y Loida Hernández dan ahora la bienvenida al nuevo año 2026 con nuevas propuestas hechas desde el corazón porque, tal y como ellas mismas aseguran, es la primera vez que se sienten «dueñas de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra carrera musical». Nuevo disco, nueva gira, un documental y hasta la proyección de una futura escuela de talentos están entre los retos a los que se enfrentan las jóvenes de Añaza estos días. Ahora sienten que, a sus 42 años, han alcanzado una nueva etapa, más consciente pero igual de devota hacia la música, lo que realmente les mueve en la vida.

El dúo tinerfeño está preparando un disco muy especial por su 20º aniversario en la industria musical. Este nuevo trabajo, que verá la luz en verano, incluirá una parte de recopilatorio, con algunas de las canciones más exitosas de las de Añaza, y otra con canciones inéditas. Sin embargo, en ambas propuestas se han rodeado de compañeros músicos y cantantes a los que las hermanas Hernández han admirado. Tras No vale la pena –en cuyo remix participaron Ptazeta y Tonny Tun Tun– y Pa la novia de mi ex, lanzan ahora Culpable junto a tejinero St. Pedro.

Balada urbana

Se trata de una balada urbana que llevaba ya algunos años gestándose, tal y como explica Loida Hernández. «Descubrimos a St. Pedro por Instagram antes de que se hiciera conocido en todo el país por participar en el Benidorm Fest y desde entonces ya sabíamos que teníamos que hacer algo juntos», relata la cantante quien afirma que, «desde el primer momento hicimos muy buenas migas». Culpable es un tema sobre la infidelidad y por eso las hermanas afirman que «todo el mundo se puede sentir muy identificado».

Este nuevo trabajo discográfico es, afirman, su disco más ambicioso hasta la fecha y de ahí que la producción haya sido un proceso más largo de lo habitual. «El trabajo ha llegado, no tanto con las nuevas canciones, sino con las más antiguas, porque consideramos una gran responsabilidad elegir entre nuestros grandes éxitos y no queremos decepcionar al público», relata Loida Hernández, quien no obstante asegura que «lo hemos hecho con tanto cariño y respeto que las nuevas versiones que hemos preparado van a ser brutales y la gente se va a sorprender».

Madurez

Precisamente, las hermanas hablan de la «catarsis» que afirman que han sido enfrentarse a este nuevo proyecto. «Nos hemos reencontrado con las K-Narias de antes, con las niñas que empezaron con 19 años, y por eso queríamos hacerle un homenaje a esas personas que fuimos y, por otra parte, con el disco de canciones inéditas y con el documental, queremos dejar claro lo que somos ahora porque la gente aún tiene en su mente la imagen de unas niñas de 20 años y ya no somos eso», relatan.

Pero para las K-Narias los retos no solo se limitan a su nuevo disco porque, aunque aún no tienen una fecha exacta para su publicación, ya están pensando en presentarlo en directo. No faltarán a su cita anual con el Carnaval y más adelante prometen una gira centrada en su último disco y para la que contarán con músicos en directo. «Siempre hemos sonado muy digital pero nuestras canciones también tienen músicos en vivo, a diferencia de la música urbana y reguetonera, y por eso lo incluiremos en la celebración de nuestros 20 años», expresa Gara.

Documental

Las Primeras es el nombre del documental protagonizado por el dúo musical tinerfeño y que se presentó el pasado día 15 de enero en Tenerife. Con esta propuesta, las cantantes han querido ir más allá porque, afirman, «la gente ni se imagina todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 20 años». «Ha sido un regalo, primero para nosotras mismas y luego para nuestros seguidores», expresan las hermanas. Este viaje al pasado para realizar el documental «nos ha ayudado a sanar muchas heridas, tanto profesional como personalmente, y que nos ha permitido también perdonar. Por eso nos sentimos unas cantantes nuevas y renovadas y por eso también estamos listas para los próximos 20 años, con una mentalidad más madura y adulta».

Las Primeras cuenta mucho más que la historia del dúo musical, puesto que muestra detalles de sus vidas y su infancia en Añaza. Pero más allá de mostrar lo que han sido para ellas estas décadas, las hermanas consideran que este documental y lo que en él se cuenta pueden ayudar a nuevos artistas a dar sus primeros pasos en el mundo de la música.

El futuro

Pero las K-Narias no descansan y ya piensan en lo que les depararán los próximos 20 años. Saben que la música nunca las abandonará y estará presente, «de un modo u otro» en sus vidas, y por eso avanzan que ya están pensando en poner en marcha nuevos proyectos como la creación de una escuela de interpretación, baile y voz porque, afirman, «cuando amas la música y llevas desde que tiene cinco años queriéndote subir a un escenario, es imposible pensar que tu vida no va a girar alrededor de eso para siempre».