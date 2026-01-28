EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
  2. Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
  3. La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
  4. Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
  5. Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
  6. La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
  7. Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL
  8. Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad

Aviso a los pensionistas de Tenerife: esto es lo que pasará con sus pensiones después de la negativa del Congreso a la subida

Muere Agusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez

Llega a El Hierro un cayuco con 97 personas, incluido un bebé

Los trabajadores del Banco de Sangre de Canarias alertan de un déficit «crítico» de reservas

Gobierno canario y empresarios cierran filas tras la misión a Agadir para aprovechar el crecimiento de Marruecos

El dúo tinerfeño las K-Narias lanza 'Culpable' junto a St. Pedro y prepara un disco por su 20º aniversario

1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

La regularización alcanzará a 30.000 inmigrantes en las Islas

