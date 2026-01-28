Defensa reconoce la labor de la Brigada Canarias en Líbano y la DANA de Valencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó la Base ‘General Alemán Ramírez’, en la capital grancanaria, con motivo de la imposición de condecoraciones concedidas al personal de la Brigada “Canarias” XVI por el despliegue del contingente Libre Hidalgo XLIII en el Líbano, así como por la Operación DANA 2024.

“Esta es una visita especial para transmitir el orgullo que siento por la Brigada Canarias, una seña de seguridad y de confianza”, afirmó Robles. Las condecoraciones alabaron el trabajo de 50 de los más de 300 militares que participaron en las actuaciones por la DANA de Valencia en 2024. Así como a 11 de los casi 700 profesionales desplegados en la misión de los cascos azules de la ONU en el Líbano.

El acto reconoció la labor que desarrollan los efectivos desplegados bajo el mandato de la Naciones Unidas en Líbano. Durante el acto la ministra destacó que “ha habido momentos complicados y difíciles en los que no se sabía qué podía ocurrir”. No obstante, el General Esteban no solo felicitó las labores desarrolladas, sino que destacó la mayor libertad de movimiento sin “las milicias de Hezbolá presentes en zonas”. También resaltó los momentos de humanidad y de ayuda a los libaneses. Entre ellos “agradecieron que les acompañáramos a sus cultivos para poder recoger sus cosechas de aceituna”, comentó al mismo tiempo que comparó los paisajes del país con el de los olivos de Jaén.

Operación Libre Hidalgo

La misión UNIFIL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano) es una operación de paz de la Organización de Naciones Unidas establecida en 1978 y de la que España es participante activo desde 2006 bajo la Operación Libre Hidalgo.

Su objetivo es garantizar la estabilidad en la frontera entre Líbano e Israel, supervisar el cese de hostilidades, apoyar al ejército libanés en el sur, facilitar la ayuda humanitaria y promover el retorno seguro de desplazados.

Reconocimiento por el trabajo en la DANA de Valencia

Los reconocimientos también ensalzaron el despliegue por la DANA. La tragedia que se cobró la vida de 229 personas cuando el fuerte temporal asoló la provincia de Valencia. “Fue difícil mantener la compostura y no romperte”, explicó el Teniente Coronel José Rafael Laguarda, uno de los militares desplegados en la misión que destacó “los abrazos de la gente” y el panorama tan preocupante con el que se encontraron al llegar a la zona. Por su parte, el General Ricardo Esteban añadió: “Somos la Brigada más lejana en el territorio español, pero los más cercanos en el corazón de la gente”. Así, puso el foco en la complejidad de la Brigada Canarias para llegar al resto del territorio, pero valoró muy positivamente su rápida actuación.

Al acto también acudió la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que también hicieron entrega de las medallas conmemorativas a los profesionales de la Brigada canaria.