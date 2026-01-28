El campo canario estalla y se prepara para 'asaltar' las calles

El acuerdo de libre comercio suscrito entre la Unión Europea (UE) y Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— ha provocado una fuerte reacción en el sector primario. Las concentraciones continúan - este jueves en Las Palmas de Gran Canaria y el sábado en Tenerife - pese a la paralización de un tratado que ha estado en negociación durante más de 25 años. En el caso de Canarias, este acuerdo ha sido solo la chispa que terminó de encender el malestar del campo.

Aunque el pacto entre ambos bloques despierta preocupación por cuestiones como la competencia desleal o su impacto en la industria española, el verdadero detonante es la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que propone agrupar fondos esenciales —incluido el Posei— en un único fondo gestionado por el Estado, sin asignar partidas específicas a las regiones ultraperiféricas. Un escenario que el sector califica como un auténtico jaque mate para el Archipiélago. "Sin las ayudas del Posei, la agricultura y la ganadería de Canarias desaparecerían", alerta el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando. La demanda es clara: políticas específicas que garanticen la protección del sector primario en un territorio ultraperiférico.

En el marco del acuerdo Mercosur - UE, las organizaciones agrarias de Canarias mantienen su atención en la entrada de productos como el pollo de Brasil, las carnes de vacuno de Uruguay y Argentina, así como el azúcar o la miel. La ganadería ya ha experimentado efectos directos de estas importaciones. "Canarias podría producir lo que ahora se importa, pero hay que reorganizar", reconoce el portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofructícolas de Las Palmas (Fedex), Gustavo Rodríguez.

La situación se complica si se considera que Brasil es el mayor productor de papaya, con disponibilidad durante todo el año. En las Islas, la papaya es un cultivo incipiente en el que se ha invertido "mucho esfuerzo" para intentar ser competitivos en la exportación. En este contexto, la alianza entre ambos bloques sigue siendo un asunto que al campo canario "preocupa y ocupa", añade Rodríguez.

Acerca de las concentraciones

Desde el sector primario se espera que a las concentraciones se sume la sociedad canaria preocupada por la llegada de alimentos "con los que se pretende inundar el mercado europeo a través de este tipo de acuerdos", afirma Hernando. La reivindicación a nivel europeo es que todos los productos alimentarios que entren en la UE cumplan, "sí o sí", las mismas exigencias de seguridad alimentaria que se imponen a los productores europeos. Una demanda que no se limita a la agricultura, sino que se extiende también a la ganadería e incluye aspectos como mayor vigilancia en la alimentación animal, el impacto medioambiental y las condiciones de producción.

En este sentido, la paralización del tratado en el Parlamento Europeo se considera, según Hernando, "un éxito momentáneo, una batalla ganada, pero no la guerra". Ahora, la atención del sector está en mantener las movilizaciones para "demostrar que estas decisiones, tomadas de forma unilateral por la Comisión Europea, perjudican gravemente al sector agrario europeo".