Astrid Pérez censura la política recentralizadora de Bruselas
La presidenta del Parlamento es reelegida al frente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa
«Las regiones ultraperiféricas no podemos pagar el precio de las nuevas prioridades europeas». Con estas palabras, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se mostró ayer contraria a las políticas recentralizadoras que emanan desde Bruselas y que pretenden dejar en manos de los Estados los fondos RUP. Una postura crítica que hizo explícita en la sesión plenaria de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (Calre) celebrada ayer en la Cámara autonómica, una cita clave del parlamentarismo regional europeo que reunió a presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos y regionales de España, Austria, Bélgica, Italia, Alemania y Portugal.
En el marco de la sesión plenaria, Pérez trasladó la preocupación de la Cámara autonómica ante el impacto que podría tener el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) en las RUP y, en particular, en el Archipiélago, y subrayó la importancia de los instrumentos europeos actuales que han permitido sostener sectores estratégicos y garantizar la cohesión territorial en las regiones alejadas.
En este sentido, recordó que el actual periodo europeo ha supuesto para Canarias la llegada de 1.878 millones de euros del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para el mantenimiento del sector primario, así como 673 millones de euros procedentes del Fondo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo destinados a la financiación de servicios públicos esenciales. A estas cantidades se suman 88 millones de euros en compensaciones pesqueras, fundamentales para paliar los sobrecostes estructurales derivados de la condición ultraperiférica.
La presidenta advirtió de que una eventual reducción de estas partidas específicas supondría una pérdida significativa de recursos para Canarias, que afectaría de forma directa a la competitividad, la conectividad, la sanidad y a programas de cooperación estratégica como el Interreg MAC, que permite la cooperación del Archipiélago, Azores y Madeira, con países terceros como Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mauritania, Senegal y Santo Tomé y Príncipe. «No hablamos solo de números, sino de un menor apoyo al campo, una reducción del músculo financiero para los servicios esenciales y un retroceso real respecto al marco anterior que pondría en riesgo la cohesión territorial», aseguró.
La titular de la Cámara canaria insiste en que los parámetros del nuevo marco financiero perjudican a las RUP
Por ello, defendió que las nuevas prioridades europeas no pueden traducirse en la desaparición de las compensaciones a Canarias por su lejanía del continente, ya que ello supondría un retroceso en el principio de igualdad recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Por último, la presidenta reafirmó el compromiso de Canarias con el frente común de las RUP y subrayó el papel de la Calre como espacio clave para la defensa de la subsidiariedad y de la gobernanza multinivel. En este contexto, destacó la necesidad de seguir defendiendo con firmeza una Europa de las regiones que garantice la cohesión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad territorial
Durante la sesión plenaria, Astrid Pérez fue, además, reelegida presidenta de la Calre, renovando por unanimidad la confianza de las asambleas legislativas regionales europeas en su liderazgo al frente de la organización. Pérez revalida el cargo tras un primer año de mandato marcado por la cooperación institucional, la defensa del papel de las regiones y una mayor proyección internacional de las asambleas legislativas regionales europeas.
En la jornada celebrada ayer en la Cámara también se entregaron los premios ‘Estrellas de Europa’, que reconocen los proyectos más importantes y con mayor incidencia y que recayeron en esta edición en la Asamblea de Madrid, el Consejo Regional de Lombardía, en la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de las Azores y en el Parlamento de la Comunidad Germanófona de Bélgica.
