Tenerife activa la alerta por fuerte oleaje en la costa norte y oeste desde este miércoles

Se esperan olas de hasta 5 metros por mar de fondo en zonas abiertas al Atlántico

Imprudencia en la piscina natural de Los Gigantes

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la alerta por fenómenos costeros en el norte y oeste de Tenerife, ante la llegada de oleaje del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros a partir de la medianoche de este miércoles, 28 de enero. La situación afectará especialmente a zonas costeras abiertas al mar, con fuerte mar de fondo y condiciones de riesgo para actividades marítimas y en litoral.

La medida se adopta tras el análisis de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Zonas afectadas en Tenerife y el resto del archipiélago

Además de Tenerife, la alerta se extiende a:

  • El Hierro
  • La Palma
  • La Gomera
  • Litoral norte y oeste de Gran Canaria
  • Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo todas las costas de Jandía en el sur de Fuerteventura

En cambio, las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se mantienen por ahora en situación de prealerta, ya que en estas zonas las olas no superarán los 2 metros.

Características del fenómeno

  • Altura del oleaje: Entre 4 y 5 metros, por mar de fondo del noroeste
  • Periodo del oleaje: Largo, entre 16 y 18 segundos
  • Intensidad prevista: Mayor en costas abiertas al norte y oeste
  • Zonas menos afectadas: Litoral este y sureste de las islas

Además, el coeficiente de mareas será medio durante los días de mayor incidencia:

  • Miércoles 28: Coeficiente 52
  • Jueves 29: Coeficiente 61

Horarios de pleamares en Tenerife

Los momentos de pleamar podrían coincidir con los picos de oleaje, lo que aumentaría el impacto en el litoral:

  • Miércoles 28
  • Mañana: entre las 08:55 y 09:15 horas.
  • Noche: entre las 21:40 y 22:00 horas.
  • Jueves 29
  • Mañana: entre las 10:20 y 10:40 horas.
  • Noche: entre las 22:45 y 23:10 horas.

