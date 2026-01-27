Tenerife activa la alerta por fuerte oleaje en la costa norte y oeste desde este miércoles

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la alerta por fenómenos costeros en el norte y oeste de Tenerife, ante la llegada de oleaje del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros a partir de la medianoche de este miércoles, 28 de enero. La situación afectará especialmente a zonas costeras abiertas al mar, con fuerte mar de fondo y condiciones de riesgo para actividades marítimas y en litoral.

La medida se adopta tras el análisis de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Zonas afectadas en Tenerife y el resto del archipiélago

Además de Tenerife, la alerta se extiende a:

El Hierro

La Palma

La Gomera

Litoral norte y oeste de Gran Canaria

Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo todas las costas de Jandía en el sur de Fuerteventura

En cambio, las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se mantienen por ahora en situación de prealerta, ya que en estas zonas las olas no superarán los 2 metros.

Características del fenómeno

Altura del oleaje : Entre 4 y 5 metros, por mar de fondo del noroeste

: Entre 4 y 5 metros, por mar de fondo del noroeste Periodo del oleaje : Largo, entre 16 y 18 segundos

: Largo, entre Intensidad prevista : Mayor en costas abiertas al norte y oeste

: Mayor en costas abiertas al norte y oeste Zonas menos afectadas: Litoral este y sureste de las islas

Además, el coeficiente de mareas será medio durante los días de mayor incidencia:

Miércoles 28 : Coeficiente 52

: Coeficiente 52 Jueves 29: Coeficiente 61

Horarios de pleamares en Tenerife

Los momentos de pleamar podrían coincidir con los picos de oleaje, lo que aumentaría el impacto en el litoral: