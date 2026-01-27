Tenerife activa la alerta por fuerte oleaje en la costa norte y oeste desde este miércoles
Se esperan olas de hasta 5 metros por mar de fondo en zonas abiertas al Atlántico
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la alerta por fenómenos costeros en el norte y oeste de Tenerife, ante la llegada de oleaje del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros a partir de la medianoche de este miércoles, 28 de enero. La situación afectará especialmente a zonas costeras abiertas al mar, con fuerte mar de fondo y condiciones de riesgo para actividades marítimas y en litoral.
La medida se adopta tras el análisis de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Zonas afectadas en Tenerife y el resto del archipiélago
Además de Tenerife, la alerta se extiende a:
- El Hierro
- La Palma
- La Gomera
- Litoral norte y oeste de Gran Canaria
- Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo todas las costas de Jandía en el sur de Fuerteventura
En cambio, las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se mantienen por ahora en situación de prealerta, ya que en estas zonas las olas no superarán los 2 metros.
Características del fenómeno
- Altura del oleaje: Entre 4 y 5 metros, por mar de fondo del noroeste
- Periodo del oleaje: Largo, entre 16 y 18 segundos
- Intensidad prevista: Mayor en costas abiertas al norte y oeste
- Zonas menos afectadas: Litoral este y sureste de las islas
Además, el coeficiente de mareas será medio durante los días de mayor incidencia:
- Miércoles 28: Coeficiente 52
- Jueves 29: Coeficiente 61
Horarios de pleamares en Tenerife
Los momentos de pleamar podrían coincidir con los picos de oleaje, lo que aumentaría el impacto en el litoral:
- Miércoles 28
- Mañana: entre las 08:55 y 09:15 horas.
- Noche: entre las 21:40 y 22:00 horas.
- Jueves 29
- Mañana: entre las 10:20 y 10:40 horas.
- Noche: entre las 22:45 y 23:10 horas.
