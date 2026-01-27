Un portal cultural, servicio de acompañamiento y peluquería: las propuestas de los mayores para mejorar los centros de día de Canarias

Los mayores de Canarias están luchando para que sus centros de día sean espacios sociales donde, además de pasar un buen rato, puedan sentirse cuidados. Para ello, han trasladado al Gobierno autonómico una ristra de propuestas que pronto serán presentadas en la Cámara regional. Un portal de información cultural diseñado en exclusiva para séniors y una mayor cartera de servicios en los centros de día son algunas de las aportaciones estrella -por ser las más repetidas- que se han incluido en el proyecto Tercera Juventud en el Parlamento.

Los séniors de ahora no son los de antes; ya no se conforman con jugar al ajedrez, sino que tienen mucha autonomía, necesidades e inquietudes. Con esta idea en mente, han pedido crear un portal web con información cultural dirigida a mayores. La idea que plantean contempla separar por provincias, por islas e, incluso, por zonas todos los actos que se realicen durante un mes y que sean accesibles para este colectivo. Se trata de una demanda que se ha repetido en varias reuniones y que, por tanto, será una de las primeras que trasladen a los grupos parlamentarios.

Los mayores del Archipiélago también quieren combatir la soledad no deseada. "Si hay algo que a ustedes les preocupa son las personas que no están yendo a los centros porque muchas no lo hacen porque no pueden llegar a ellos", destacó el coordinador del proyecto Tercera Juventud, Airam Fernández, durante la Junta de Centros de Día de Mayores de Tenerife celebrada este martes en la capital chicharrera.

'Trae un amigo'

Para emprender esta batalla contra la exclusión social han ideado la campaña Trae un amigo, una propuesta que pretenden instaurar de manera permanente y que tiene como objetivo acercar los centros de día a todos los mayores. Muchos conocen a personas impedidas que tienen muy complicado acceder a estos espacios, pero no saben cómo ayudarlos. Aunque se ofrecen voluntarios para ir a buscarlos a casa, ni tienen herramientas para hacerlo ni saben cómo pueden localizar a todas las personas en esta situación. «La Administración tiene que actuar para estar a la altura, facilitándoles, por ejemplo, el transporte», señaló Fernández.

Cafeterías y comedores

Durante la Junta, también expresaron qué servicios echan en falta en los centros de día. Además de pedir cafeterías y comedores como «ejes centrales de la convivencia», solicitaron la presencia de psicólogos porque también necesitan «soporte emocional». La fisioterapia, podología y peluquería fueron otras de las opciones que plantearon.

Conexión con Sanidad

En este sentido, según argumentó el responsable del proyecto, hay dos cuestiones que los mayores también demandan mucho en estos encuentros: un horario de apertura más amplio y una mayor conexión con Atención Primaria. Para este último aspecto, a través del plan La mejor sanidad es la que no necesitas, propusieron crear una zona preferente en urgencias para este colectivo, así como contar con desfibriladores y con una enfermera que frecuente los centros.

Fernández, durante su intervención, les animó a reclamar todos estos aspectos. «Deben hacerse valer porque, por ejemplo, a nivel científico, son uno de los nichos de estudio más importantes que hay». La intención con estos encuentros, celebrados el lunes en Gran Canaria y este martes en Tenerife, es recoger las aportaciones realizadas por los verdaderos protagonistas para el diseño y gestión de las actividades en los centros de día. La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, señaló que estos complejos deben transformarse en espacios vivos del pueblo. «Los mayores tienen que empoderarse en su cuidado personal para aliviar la atención sanitaria y la posterior dependencia, de tal forma que tenga una vida plena», añadió.

Plan Maresía

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, apuntó que habían detectado diferencias por provincias. «Estamos ante dos realidades territoriales totalmente distintas», subrayó. Por este motivo, quieren conocer el día a día de cada uno de los 24 centros que gestiona el Ejecutivo. En la reunión de ayer participaron los complejos de Santa Cruz de Tenerife –Isidro Rodríguez Castro y Santa Cruz II–, de Güímar, de San Miguel de Abona, de Puerto de la Cruz, de Los Realejos, de Icod de los Vinos, de El Hierro y de Santa Cruz de La Palma. «A todos ellos también les hemos presentado las actividades del plan Maresía, para saber si están de acuerdo y si se ajustan a los deseos que nos manifestaron. Una vez que validen el trabajo que estamos haciendo, podremos llevar este plan al Parlamento de Canarias para su aprobación», detalló.