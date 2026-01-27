Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ministra Margarita Robles visitará la Brigada “Canarias” XVI

La titular de Defensa participará en un acto de imposición de condecoraciones por misiones en el Líbano y en la Operación DANA 2024

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería, a 21 de enero de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La EUMAM-UA es una misión de asisten / Mateo Lanzuela - Europa Press

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Defensa, Margarita Robles, realizará este miércoles 28 de enero una visita oficial a la Base ‘General Alemán Ramírez’, en Las Palmas de Gran Canaria, sede de la Brigada “Canarias” XVI. El acto tendrá lugar a las 10:45 horas y estará centrado en la imposición de condecoraciones a militares destacados por su labor en misiones internacionales y nacionales.

Durante la jornada, se rendirá homenaje al personal que participó en el contingente Libre Hidalgo XLIII, desplegado recientemente en el Líbano bajo mandato de la ONU, así como a quienes intervinieron en la Operación DANA 2024, destinada a apoyar en emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos extremos en territorio nacional.

