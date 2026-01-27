El HUC realiza tres implantes osteointegrados transcutáneos para algunos tipos de hipoacusia

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), ha llevado a cabo tres implantes osteointegrados transcutáneos, intervención destinada a mejorar la capacidad auditiva de pacientes con determinados tipos de hipoacusia.

Una nota del HUC informa de que este tipo de implante está especialmente indicado para personas con pérdida auditiva conductiva, mixta o sordera unilateral y permite transmitir el sonido directamente al oído interno a través del hueso, con lo que se ofrece una mejora significativa en la calidad de la audición y, por tanto, en la calidad de vida del paciente.

La nota explica que el hueso temporal alberga estructuras esenciales para la audición y el equilibrio, así como el trayecto del nervio facial, por lo que su abordaje quirúrgico requiere un conocimiento anatómico muy preciso.

Primeros trasplantes, en 2025

En 2025 se realizaron los dos primeros implantes osteointegrados transcutáneos y el tercero se ha llevado a cabo hace unos días en la tercera edición del curso teórico-práctico de anatomía quirúrgica y disección del hueso temporal, dirigido a especialistas y médicos internos residentes y organizado por la sección de Otología del HUC.

La nota añade que esta actividad formativa ha sido coordinada por el servicio de Selección, Evaluación y Formación de la Dirección de Recursos Humanos del complejo hospitalario, que gestiona un programa de formación interno anual, ha contado con la colaboración de los los departamentos de Anatomía y Cirugía de la Universidad de La Laguna.

El HUC realiza tres implantes osteointegrados transcutáneos para algunos tipos de pérdidas auditivas / HUC

Sesiones teóricas y prácticas

Ha combinado sesiones teóricas con prácticas de disección en laboratorio, permitiendo a los participantes profundizar en el conocimiento de las complejas estructuras anatómicas del hueso temporal.

Esta actividad formativa ha sido impartido por profesionales con amplia experiencia en cirugía otológica y ha contado con la colaboración docente de una otorrinolaringóloga formada en el HUC y que actualmente trabaja como especialista el Hospital de Lanzarote Dr. José Molina Orosa.