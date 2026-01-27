Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSigue en directo el Concurso de Murgas AdultasCadáver hallado en el marMejoras para los centros de día de CanariasAdiós a una leyenda del CD Tenerife FemeninoPrograma Carnaval de Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
  2. Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
  3. La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
  4. Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
  5. Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
  6. La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
  7. Investigadores de la ULL registran por primera vez un tiburón duende vivo en aguas de Canarias
  8. Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL

Caso Mediador: el fiscal sostiene el cohecho y señala que los acusados hablaron de soborno

Caso Mediador: el fiscal sostiene el cohecho y señala que los acusados hablaron de soborno

1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

30.000 empleos públicos dejan en Canarias un récord de ocupados al final de 2025

30.000 empleos públicos dejan en Canarias un récord de ocupados al final de 2025

El presidente Clavijo ignora las aportaciones de la oposición al "refundido" ‘decreto Canarias’

El presidente Clavijo ignora las aportaciones de la oposición al "refundido" ‘decreto Canarias’

La regularización alcanzará a 26.000 inmigrantes en las Islas

La regularización alcanzará a 26.000 inmigrantes en las Islas

Un portal cultural, servicio de acompañamiento y peluquería: las propuestas de los mayores para mejorar los centros de día de Canarias

Un portal cultural, servicio de acompañamiento y peluquería: las propuestas de los mayores para mejorar los centros de día de Canarias

La Aemet avisa: nuboso en el sureste y viento intenso en zonas altas este miércoles en Tenerife

La Aemet avisa: nuboso en el sureste y viento intenso en zonas altas este miércoles en Tenerife

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents