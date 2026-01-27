Agadir se vuelve loca con el Mundial 2030

El Mundial de Fútbol de 2030 también se jugó en la agenda de la misión canaria en Agadir. El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, visitó ayer el Gran Estadio de Agadir, el coloso del sur marroquí que ya prepara su salto mundialista: de 42.000 pasará a 66.000 asientos para ponerse a la altura de una cita en la que Marruecos tendrá seis sedes; España, once -una de ellas en Gran Canaria-; y Portugal, tres.

En Agadir, en Marruecos en general, el fútbol no es un extra, es política de Estado, y tras la decepción de la Copa África, donde los de rojo cayeron en la final, como locales, ante Senegal, ahora todas las miradas se dirigen a la cita mundialista.

Dentro de la delegación de las Islas, el balón también tuvo su espacio. Las federaciones canarias y de Souss-Massa firmaron un convenio de colaboración que puede traer inversiones en servicios, formación y, sobre todo, que permitirá poner el radar en el talento africano, uno de los mercados más potentes del momento.

Adeje Femenino

Y ahí entró en juego el CD Tenerife Femenino, el único equipo de mujeres de Canarias que lleva doce temporadas en Primera. Su presidente, Sergio Batista, firmó un acuerdo específico y salió de Agadir con agenda: amistoso internacional en agosto y viaje a la Copa de África femenina de marzo para seguir ojeando jugadoras. Por tanto, entre encuentros de empresarios B2B -Business to Business- en los ámbitos de puertos, aeropuertos, turismo, industria, innovación o agroalimentación, el Mundial 2030 también se coló en la misión, la más grande que ha realizado el Archipiélago a Marruecos. Las empresas tuvieron una agenda separada para reunirse con sus homólogas locales. Ayer se celebraron alrededor de 60 reuniones, de empresa a empresa, para tomas de contacto y para posibles colaboraciones futuras.

En este frenético viaje, que finaliza hoy con una visita al puerto de Agadir, también hubo tiempo para regalos de los dirigentes de ambas regiones. Clavijo se trae un sable marroquí, aceite de argán y cosméticos de este fruto típico, además de los compromisos del memorando de colaboración y los diez convenios bajo el brazo.