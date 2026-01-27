Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSigue en directo el Concurso de Murgas AdultasCadáver hallado en el marMejoras para los centros de día de CanariasAdiós a una leyenda del CD Tenerife FemeninoPrograma Carnaval de Tenerife
instagramlinkedin

La Aemet avisa: nuboso en el sureste y viento intenso en zonas altas este miércoles en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el 28 de enero intervalos nubosos en Canarias, con lluvias débiles y ocasionales, así como vientos que soplarán con fuerza y temperaturas en ascenso ligero

Predicción del tiempo en Canarias para el miércoles 28 de enero de 2026, a las 15.00 horas, según Windy

Predicción del tiempo en Canarias para el miércoles 28 de enero de 2026, a las 15.00 horas, según Windy / Windy.com

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El viento volverá a soplar fuerte a rachas en diversas latitudes de Canarias este miércoles, cuando se esperan intervalos de nubes que podrían dejar todavía alguna lluvia aunque débil y ocasional y las temperaturas mínimas tenderán a subir, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 en Las Palmas de Gran Canaria y sus mínimas serán, respectivamente, de 16 y 15 grados, conforme a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé inicialmente flojo a moderado y del oeste, aunque rolará a noroeste a lo largo del día y ganará en intensidad, hasta ser moderado e incluso dejando algún intervalo fuerte local.

También se prevén vientos de oeste o noroeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 3 a 4 con posibilidad de llegar a 5 a ratos por zonas y habrá marejadilla aumentando a marejada, así como mar de fondo del noroeste, de 2 a 3 metros en algunas áreas y de 3 a 4 metros en otras, informa Efe.

La predicción del tiempo por islas para el miércoles en Canarias

TENERIFE

Intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, aumentando a nuboso en el sureste por la tarde. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Poco nuboso en el resto, con algún intervalo en el este durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, moderado en zonas altas y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, algo más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

Intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Poco nuboso en el resto de zonas con algún intervalo en el este por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, moderado en zonas altas y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, algo más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 14 18

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil y aislada durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste que rolará a noroeste a lo largo del día, con algún intervalo de fuerte en zonas de interior durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, más compactos por la tarde y con baja probabilidad de lluvia débil y aislada durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste que rolará a noroeste a lo largo del día, con algún intervalo de fuerte en zonas de interior durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Cielos inicialmente poco nubosos, aumentando a nuboso durante la segunda mitad del día salvo en cumbres. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso en la vertiente sur, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del oeste que rolará a noroeste, moderado en cumbres y con predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas y más

Las Palmas de Gran Canaria 15 22

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras
  2. Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
  3. La Universidad de La Laguna abre sus puertas a futuros alumnos que llegan 'sin miedo y con muchas ganas
  4. Mauritania y Marruecos acaparan el 75% del gasto de la UE en acuerdos pesqueros
  5. Un médico joven cobra 3.000 euros más en Canarias que en Madrid
  6. La rebaja del IRPF a los trabajadores rompe el consenso sobre el REF
  7. Investigadores de la ULL registran por primera vez un tiburón duende vivo en aguas de Canarias
  8. Una nueva sede PAU en el norte de Tenerife evitará la diáspora anual de 800 alumnos hacia la ULL

Caso Mediador: el fiscal sostiene el cohecho y señala que los acusados hablaron de soborno

Caso Mediador: el fiscal sostiene el cohecho y señala que los acusados hablaron de soborno

1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

30.000 empleos públicos dejan en Canarias un récord de ocupados al final de 2025

30.000 empleos públicos dejan en Canarias un récord de ocupados al final de 2025

El presidente Clavijo ignora las aportaciones de la oposición al "refundido" ‘decreto Canarias’

El presidente Clavijo ignora las aportaciones de la oposición al "refundido" ‘decreto Canarias’

La regularización alcanzará a 26.000 inmigrantes en las Islas

La regularización alcanzará a 26.000 inmigrantes en las Islas

Un portal cultural, servicio de acompañamiento y peluquería: las propuestas de los mayores para mejorar los centros de día de Canarias

Un portal cultural, servicio de acompañamiento y peluquería: las propuestas de los mayores para mejorar los centros de día de Canarias

La Aemet avisa: nuboso en el sureste y viento intenso en zonas altas este miércoles en Tenerife

La Aemet avisa: nuboso en el sureste y viento intenso en zonas altas este miércoles en Tenerife

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents