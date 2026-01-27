La Aemet avisa: nuboso en el sureste y viento intenso en zonas altas este miércoles en Tenerife

El viento volverá a soplar fuerte a rachas en diversas latitudes de Canarias este miércoles, cuando se esperan intervalos de nubes que podrían dejar todavía alguna lluvia aunque débil y ocasional y las temperaturas mínimas tenderán a subir, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 en Las Palmas de Gran Canaria y sus mínimas serán, respectivamente, de 16 y 15 grados, conforme a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé inicialmente flojo a moderado y del oeste, aunque rolará a noroeste a lo largo del día y ganará en intensidad, hasta ser moderado e incluso dejando algún intervalo fuerte local.

También se prevén vientos de oeste o noroeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 3 a 4 con posibilidad de llegar a 5 a ratos por zonas y habrá marejadilla aumentando a marejada, así como mar de fondo del noroeste, de 2 a 3 metros en algunas áreas y de 3 a 4 metros en otras, informa Efe.

La predicción del tiempo por islas para el miércoles en Canarias

TENERIFE

Intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, aumentando a nuboso en el sureste por la tarde. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Poco nuboso en el resto, con algún intervalo en el este durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, moderado en zonas altas y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, algo más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

Intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Poco nuboso en el resto de zonas con algún intervalo en el este por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, moderado en zonas altas y máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste, algo más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 14 18

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil y aislada durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste que rolará a noroeste a lo largo del día, con algún intervalo de fuerte en zonas de interior durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, más compactos por la tarde y con baja probabilidad de lluvia débil y aislada durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del oeste que rolará a noroeste a lo largo del día, con algún intervalo de fuerte en zonas de interior durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Cielos inicialmente poco nubosos, aumentando a nuboso durante la segunda mitad del día salvo en cumbres. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso en la vertiente sur, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del oeste que rolará a noroeste, moderado en cumbres y con predominio del régimen de brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 15 22